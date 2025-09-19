Πανό του ΚΚΕ στην Ακρόπολη για τη σφαγή στη Γάζα: «Να σταματήσει η γενοκτονία» (video)

Πανό για τη σφαγή που συντελείται στη Παλαιστίνη ανήρτησαν στην Ακρόπολη, μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Νωρίς το πρωί, δεκάδες άτομα με κόκκινες σημαίες ανέβηκαν στην Ακρόπολη και σήκωσαν δυο πανό προς την πλευρά της Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Στα πανό αναγράφεται στα ελληνικά και τα αγγλικά:

«Να σταματήσει η γενοκτονία. Καμία συνεργασία με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

