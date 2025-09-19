search
ΕΛΛΑΔΑ

19.09.2025 08:47

ΣΑΤΑ: Νέα απεργία στα ταξί, πότε τραβούν χειρόφρενο

19.09.2025 08:47
TAXI NEW

Σε νέα απεργία 18 ωρών από τις 12 τα ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου προχωρά το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) προκειμένου να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εκ των μελών του στην έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου, η οποία θα διεξαχθεί στις 10 το πρωί της Δευτέρας.

Οι αυτοκινητιστές κάνουν λόγο για «υποβάθμιση του ρόλου» του Συνδικάτου και «ανεξέλεγκτη είσοδο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο».

Σε ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή για τον κλάδο μας. Μάλιστα όπως ανέφερε χαρακτηριστικά χθες, σε συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος «Δεν θα κάνουμε πίσω. Πάνε να μας τελειώσουν, να τελειώσουν με το ελεύθερο επάγγελμα του ταξιτζή και να δώσουν τη δουλειά μας στους ιδιώτες». «Θα κάνουμε νέες απεργίες, αλλά όχι συνεχόμενα για να μπορέσει να αντέξει ο κλάδος. Όμως, θα είμαστε συνέχεια σε δράση, με διάφορες μορφές κινητοποιήσεων. Δεν θα τους αφήσουμε να μας τελειώσουν, να είστε σίγουροι» είπε.

Ανακοίνωσε επίσης προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με στόχο να καταπέσει η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών, «με την οποία ανοίγει ο δρόμος της αστικής μεταφοράς και στα ΙΧ με οδηγό». Αποτελεί όπως είπε «ευθεία παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων και των θεμελιωδών κανόνων της υφιστάμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη δυνατότητα ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα ταξί».

Τα σενάρια περί πλήρους απελευθέρωσης του μεταφορικού έργου επανέρχονται πιο έντονα από ποτέ και απειλούν ευθέως:

«Την βιωσιμότητα του επαγγέλματός μας

Την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών

Τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς

Κυρανάκης & Κεφαλογιάννη καταστρατηγούν αντισυνταγματικά μέσω ΚΥΑ την έννοια της αστικής μεταφοράς όπως ορίζει ο νόμος και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση – Φορολογικό – Πειρατεία – Υποκλοπή Μετ. Έργου – Πολυεθνικές μας τελειώνουν.

Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο – είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης.

Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη.

Αν δεν αντιδράσουμε τώρα, αύριο ίσως είναι αργά.

Οι εμείς ή αυτοί.

Όλοι στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Όλοι στον αγώνα», καταλήγει η ανακοίνωση.

