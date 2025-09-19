Πάτρα: Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου – Έρευνα της ΕΛΑΣ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μηχανισμό φιάλης βουτανίου με εύφλεκτο υλικό, τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Παρασκευής σε χώρο του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί έκρηξη που προκάλεσε ζημιές στην πόρτα της τουαλέτας του τμήματος.
Στο σημείο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να συλλέξει στοιχεία για τους δράστες της επίθεσης στον χώρο του Πανεπιστημίου.
Διαβάστε επίσης:
Κοζάνη: Από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στη μάντρα – Σε κρίσιμη κατάσταση ο 53χρονος εργαζόμενος
Εμπλοκή αστυνομικού εξετάζουν οι αρχές στο… ράλι με τη Mercedes στη Συγγρού με 291χλμ
Χαλκιδική: Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας μαχαίρωσε 25χρονη και τη λήστεψε
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.