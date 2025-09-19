search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 23:20
ΕΛΛΑΔΑ

19.09.2025 22:57

Πάτρα: Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός στο τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου – Έρευνα της ΕΛΑΣ

19.09.2025 22:57
Μηχανισμό φιάλης βουτανίου με εύφλεκτο υλικό, τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Παρασκευής σε χώρο του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί έκρηξη που προκάλεσε ζημιές στην πόρτα της τουαλέτας του τμήματος.

Στο σημείο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να συλλέξει στοιχεία για τους δράστες της επίθεσης στον χώρο του Πανεπιστημίου.

