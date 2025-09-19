«Πλακώθηκαν» οι βασιλικοί σεφ και η φρουρά του Τραμπ στην κουζίνα του Κάστρου του Ουίνσδορ την ώρα που οι VIPS έτρωγαν

Μαλλιά κουβάρια έγιναν οι φρουροί του Τραμπ και οι βασιλικοί σεφ, στα παρασκήνια του εντυπωσιακού δείπνου στο Κάστρο του Ουίνσδορ, που δόθηκε από τον βασιλιά Κάρολο προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το πολυτελές συμπόσιο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, σημαδεύτηκε από μια έντονη διαμάχη πίσω από τα παρασκήνια.

Eνώ οι 160 VIP καλεσμένοι απολάμβαναν το γεύμα τους στο εκλεπτυσμένο περιβάλλον της αίθουσας St George’s Hall του Κάστρου του Ουίνδσορ, οι εντάσεις «κάτω από τις σκάλες» σύντομα έφτασαν στο αποκορύφωμά τους.

Πηγές ανέφεραν στην Daily Mail ότι αρκετά μέλη της ομάδας της Μυστικής Υπηρεσίας που φρουρούσε τον Ντόναλντ Τραμπ μπήκαν στην κουζίνα για να επιβλέψουν την προετοιμασία των βασιλικών σεφ και μάλιστα δοκίμασαν το φαγητό, κάτι που ορισμένοι θεώρησαν ενοχλητικό.

Οι καλεσμένοι δεν είχαν ιδέα, αλλά η ατμόσφαιρα στην κουζίνα γρήγορα έγινε τεταμένη, καθώς τα νεύρα άρχισαν να οξύνονται μεταξύ του προσωπικού της κουζίνας και της αμερικανικής ασφάλειας που είχε έρθει για την επίσκεψη.

Βασιλικές πηγές ανέφεραν: «Το συμπόσιο ήταν μια μεγάλη επιτυχία στην κεντρική αίθουσα, αλλά υπήρχε αναστάτωση πίσω από τα παρασκήνια. Οι εντάσεις ξέσπασαν μεταξύ των σεφ που ετοίμαζαν το γεύμα και της αμερικανικής ομάδας ασφάλειας που ήταν υπεύθυνη για την προστασία του Προέδρου και της συνοδείας του. Οι σεφ, που εργάζονταν για να σερβίρουν άψογα τα τρία πιάτα, άρχισαν να εκνευρίζονται καθώς οι πράκτορες της Αμερικανικής Μυστικής Υπηρεσίας έλεγχαν επανειλημμένα και δοκίμαζαν ακόμη και όλα τα φαγητά.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του Παλατιού δήλωσαν ότι δεν αναγνωρίζουν τις φήμες για έντονες αντιπαραθέσεις πίσω από τα παρασκήνια και χαρακτήρισαν τις ισχυρισμούς «κατηγορηματικά αναληθείς», προσθέτοντας ότι η σχέση τους με τους Αμερικανούς συναδέλφους τους ήταν εξαιρετικά θερμή και υποστηρικτική καθ’ όλη τη διάρκεια.

Ωστόσο, η βασιλική πηγή πρόσθεσε: «Αυτό που ξεκίνησε ως μια ήπια ενόχληση εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, με τις φωνές και των δύο πλευρών να υψώνονται. Χρειάστηκαν αρκετά λεπτά για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να επιστρέψει η κουζίνα στον συνηθισμένο της ρυθμό. Οι καλεσμένοι στην αίθουσα δεν είχαν καμία επίγνωση της διαμάχης, αλλά στην κουζίνα ήταν αδύνατο να μην την αντιληφθούν».

Το πλούσιο μενού τριών πιάτων – το οποίο ήταν γραμμένο στα γαλλικά – περιλάμβανε πανακότα με κάρδαμο του Hampshire με μπισκότα παρμεζάνας και σαλάτα με αυγά ορτυκιού για ορεκτικό, που σερβιρίστηκε σε τραπέζι στρωμένο με 1.452 ασημένια μαχαιροπίρουνα και πέντε ποτήρια κρασιού ανά άτομο.

Ακολούθησε βιολογικό κοτόπουλο Norfolk τυλιγμένο σε κολοκυθάκια με θυμάρι και γευστικό ζωμό με βανίλια και σορμπέ με γεύση σμέουρων του Κεντ, διακοσμημένο με βρασμένα δαμάσκηνα για το τέλος.

Υπήρχε επίσης μια πλούσια λίστα κρασιών, συμπεριλαμβανομένου ενός αγγλικού αφρώδους κρασιού του 2016 από το Wiston Estate για απεριτίφ και στη συνέχεια Domaine Bonneau de Martray, ένα ξηρό λευκό κρασί για το ορεκτικό.

Το κύριο πιάτο συνοδεύτηκε από ένα λευκό Corton-Charlemagne, Grand Cru 2018, και ένα κόκκινο Ridge Vineyards, Montebello, 2000, ενώ η σαμπάνια ήταν Pol Roger, Extra Cuvee de Reserve 1998.

Τα ποτά μετά το δείπνο επιλέχθηκαν επίσης με προσοχή – συμπεριλαμβανομένου ενός πορτογαλικού κρασιού του 1945 προς τιμήν του Τραμπ ως 45ου προέδρου των ΗΠΑ και ενός κονιάκ του 1912 – το έτος γέννησης της σκωτσέζικης μητέρας του.

Αν και ο Τραμπ είναι γνωστός για την αποχή του από το αλκοόλ, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ειδικό κοκτέιλ που δημιουργήθηκε για το συμπόσιο, το Transatlantic whisky sour, το οποίο περιείχε Johnnie Walker με μαρμελάδα, αφρό πεκάν και ψημένο μαρσμέλο πάνω σε μπισκότο.

Ο Τραμπ λέγεται ότι αποφεύγει το αλκοόλ μετά το θάνατο του αδελφού του Φρέντι σε ηλικία 42 ετών από το ποτό και κάποτε είπε: «Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Αν δεν ξεκινήσεις, δεν θα έχεις ποτέ πρόβλημα. Αν ξεκινήσεις, μπορεί να έχεις πρόβλημα. Και είναι δύσκολο να το σταματήσεις».

Ο «επικεφαλής» του τραπεζιού μήκους 47 μέτρων κάθεται στη μέση σε ένα επίσημο δείπνο στο Windsor και ο βασιλιάς Κάρολος καθόταν δίπλα στον επίτιμο καλεσμένο Τραμπ, ο οποίος καθόταν επίσης δίπλα στην πριγκίπισσα της Ουαλίας και την οποία επαινέσε αρκετές φορές.

Απέναντί τους καθόταν η πρώτη κυρία Μελάνια, η οποία βρισκόταν ανάμεσα στην βασίλισσα Καμίλα και τον πρίγκιπα της Ουαλίας, ενώ τηλεοπτικά πλάνα από την εκδήλωση έδειχναν ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και οι Τραμπ τα πήγαιναν πολύ καλά μεταξύ τους – χωρίς να γνωρίζουν τι συνέβαινε στα παρασκήνια.

