Στάση εργασίας στο Νοσοκομείο Νίκαιας: «Δεν πάει άλλο! Δεκάδες παράνομες βάρδιες, έως και 16 ώρες χωρίς ρεπό»

Ακόμη ένα καλοκαίρι πέρασε μέσα σε συνθήκες υψηλής εντατικοποίησης και ψυχοφθόρο με κουτσουρεμένες άδειες, με εξοντωτικά και επισφαλή ωράρια εργασίας, λόγω της τεράστιας υποστελέχωσης, με ελλείψεις σε υλικά και κοπιώδεις προσπάθειες για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, όταν οι προϋπολογισμοί είναι πετσοκομμένοι.

Τα παραπάνω καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας και Δυτικής Αττικής, που προχωράνε σε στάση εργασίας 12.00-15.00 την Τετάρτη 24/9, μετά απόφαση που ελήφθη κατά τη γενική συνέλευση, όπου αναδείχθηκαν τα οξυμένα προβλήματα του θεραπευτηρίου. Την ίδια μέρα θα δώσουν συνέντευξη τύπου στις 12.00 και θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο προαύλιο του νοσοκομείου στις 13.00 μαζί με σωματεία φορείς της περιοχής. Οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν επίσης και στην 24ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία την 1η Οκτώβρη «ενάντια στο απαράδεκτο νομοσχέδιο που θέλει να επιβάλει 13ωρη εργασία.»όπως αναφέρει ο σύλλογος εργαζομένων στην ανακοίνωσή του.

«Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση είτε μέσω του Πρωθυπουργού είτε μέσω του Υπουργού (εμπορίας της) Υγείας επιχειρεί να εμφανίσει μια εικόνα για το χώρο της υγείας που απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα», αναφέρει ο σύλλογος εργαζομένων και παραθέτει παρακάτω τα σοβαρά προβλήματά που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο της Νίκαιας:

Υποστελέχωση σε όλους τους κλάδους και όλα τα τμήματα , με αποτέλεσμα λειτουργία με προσωπικό στα όρια του προσωπικού ασφαλείας, δεκάδες χρωστούμενα ρεπό, μονοβάρδιες, παράνομες βάρδιες που προβλέπουν 16 ώρες εργασίας την ημέρα … Μια κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και των ασθενών.

, με αποτέλεσμα λειτουργία με προσωπικό στα όρια του προσωπικού ασφαλείας, … Μια κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και των ασθενών. Ολοένα και περισσότερες λειτουργίες του νοσοκομείου παραδίδονται σε ιδιώτες με προκλητικές αμοιβές . Μετά την φύλαξη και την τεχνική υπηρεσία, εργαζόμενοι από ιδιωτική εταιρεία υπάρχουν πλέον στην Οικονομική Υπηρεσία, στις Γραμματεία της Διοίκησης, στους τραπεζοκόμους. Η αμοιβή των υπηρεσιών φυσικά είναι πολλαπλάσια της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, αφού για την εργασία ενός ατόμου η ιδιωτική εταιρεία λαμβάνει 2500-3300 ευρώ . Παράλληλα, η υπηρεσία γνωμάτευσης των αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών του νοσοκομείου καλύπτεται πολλές μέρες του μήνα από ιδιωτική εταιρεία , χωρίς να υπάρχει καμία πρόθεση από τη διοίκηση και το υπουργείο να στελεχώσει αυτό το τόσο νευραλγικό τμήμα.

. Μετά την φύλαξη και την τεχνική υπηρεσία, εργαζόμενοι από ιδιωτική εταιρεία υπάρχουν πλέον στην Οικονομική Υπηρεσία, στις Γραμματεία της Διοίκησης, στους τραπεζοκόμους. Η αμοιβή των υπηρεσιών φυσικά είναι πολλαπλάσια της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, αφού για την εργασία ενός ατόμου η ιδιωτική εταιρεία . Παράλληλα, η υπηρεσία γνωμάτευσης των αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών του νοσοκομείου καλύπτεται πολλές μέρες του μήνα , χωρίς να υπάρχει καμία πρόθεση από τη διοίκηση και το υπουργείο να στελεχώσει αυτό το τόσο νευραλγικό τμήμα. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας επεκτείνονται όλο και περισσότερο, με επικουρικούς, εργαζόμενους με διάφορα προγράμματα ΟΑΕΔ, ΣΟΧ. Με συμβάσεις που ξεκινούν από 3 μήνες και φτάνουν τα δύο χρόνια, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να έχουν διαρκώς το φόβο της απόλυσης.

Με συμβάσεις που ξεκινούν από 3 μήνες και φτάνουν τα δύο χρόνια, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να έχουν διαρκώς το φόβο της απόλυσης. Οι μισθοί μας παραμένουν καθηλωμένοι, ενώ η ακρίβεια μειώνει διαρκώς την αγοραστική τους αξία. Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να ενταχθούν οι υγειονομικοί στα ΒΑΕ και να επαναφέρει τον 13 ο και 14 ο μισθό.

ενώ η ακρίβεια μειώνει διαρκώς την αγοραστική τους αξία. Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να ενταχθούν οι υγειονομικοί στα ΒΑΕ και να επαναφέρει τον 13 και 14 μισθό. Σε λίγες μέρες ο υπουργός υγείας θα εγκαινιάσει τα τμήματα που ανακαινίστηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ενώ στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου εξακολουθεί να υπάρχει καρκινογόνος αμίαντος.

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι στη ΔΕΘ δεν ειπώθηκε τίποτα για όλα τα φλέγοντα ζητήματα του ΕΣΥ. Δεν ανακοινώθηκαν κονδύλια ούτε για προσλήψεις ούτε για τη μισθολογική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ.

«Η κυβέρνηση εάν θέλει να ενισχύσει το ΕΣΥ θα πρέπει να ανοίξει τα κλειστά νοσοκομεία, να ενισχύσει την διαλυμένη πρωτοβάθμια φροντίδας, να δώσει αυξήσεις στους μισθούς των υγειονομικών και να κάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού», τονίζουν και συνεχίζουν:

«Αντί αυτού στοχοποιεί όποιον αμφισβητεί την πολιτική της στην Υγεία, από την οποία κερδίζουν μόνο οι επιχειρηματικοί όμιλοι και γεμίζει ψέματα τον κόσμο λέγοντας ότι σήμερα το σύστημα Υγείας διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών που είχε ποτέ!!! Τη στιγμή που οι μόνιμοι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία είναι 5.000 λιγότεροι απ’ ότι 5 χρόνια πριν…».

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου της Νίκαιας «παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους», όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους και μαζί με τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς της περιοχής διαδηλώνουν για το νοσοκομείο και διεκδικούν:

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις

Αυξήσεις στους μισθούς μας. Επαναφορά 13 ου και 14 ου μισθού

και 14 μισθού Ένταξη όλων των υγειονομικών στα ΒΑΕ.

Ακόμη τονίζουν ότι δεν επιθυμούν καμία επιχειρηματική δράση τα δημόσια νοσοκομεία: «Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους».

