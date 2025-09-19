Στάση εργασίας στο Νοσοκομείο Νίκαιας: «Δεν πάει άλλο! Δεκάδες παράνομες βάρδιες, έως και 16 ώρες χωρίς ρεπό»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ακόμη ένα καλοκαίρι πέρασε μέσα σε συνθήκες υψηλής εντατικοποίησης και ψυχοφθόρο με κουτσουρεμένες άδειες, με εξοντωτικά και επισφαλή ωράρια εργασίας, λόγω της τεράστιας υποστελέχωσης, με ελλείψεις σε υλικά και κοπιώδεις προσπάθειες για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, όταν οι προϋπολογισμοί είναι πετσοκομμένοι.
Τα παραπάνω καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας και Δυτικής Αττικής, που προχωράνε σε στάση εργασίας 12.00-15.00 την Τετάρτη 24/9, μετά απόφαση που ελήφθη κατά τη γενική συνέλευση, όπου αναδείχθηκαν τα οξυμένα προβλήματα του θεραπευτηρίου. Την ίδια μέρα θα δώσουν συνέντευξη τύπου στις 12.00 και θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο προαύλιο του νοσοκομείου στις 13.00 μαζί με σωματεία φορείς της περιοχής. Οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν επίσης και στην 24ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία την 1η Οκτώβρη «ενάντια στο απαράδεκτο νομοσχέδιο που θέλει να επιβάλει 13ωρη εργασία.»όπως αναφέρει ο σύλλογος εργαζομένων στην ανακοίνωσή του.
«Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση είτε μέσω του Πρωθυπουργού είτε μέσω του Υπουργού (εμπορίας της) Υγείας επιχειρεί να εμφανίσει μια εικόνα για το χώρο της υγείας που απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα», αναφέρει ο σύλλογος εργαζομένων και παραθέτει παρακάτω τα σοβαρά προβλήματά που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο της Νίκαιας:
Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι στη ΔΕΘ δεν ειπώθηκε τίποτα για όλα τα φλέγοντα ζητήματα του ΕΣΥ. Δεν ανακοινώθηκαν κονδύλια ούτε για προσλήψεις ούτε για τη μισθολογική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ.
«Η κυβέρνηση εάν θέλει να ενισχύσει το ΕΣΥ θα πρέπει να ανοίξει τα κλειστά νοσοκομεία, να ενισχύσει την διαλυμένη πρωτοβάθμια φροντίδας, να δώσει αυξήσεις στους μισθούς των υγειονομικών και να κάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού», τονίζουν και συνεχίζουν:
«Αντί αυτού στοχοποιεί όποιον αμφισβητεί την πολιτική της στην Υγεία, από την οποία κερδίζουν μόνο οι επιχειρηματικοί όμιλοι και γεμίζει ψέματα τον κόσμο λέγοντας ότι σήμερα το σύστημα Υγείας διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών που είχε ποτέ!!! Τη στιγμή που οι μόνιμοι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία είναι 5.000 λιγότεροι απ’ ότι 5 χρόνια πριν…».
Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου της Νίκαιας «παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους», όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους και μαζί με τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς της περιοχής διαδηλώνουν για το νοσοκομείο και διεκδικούν:
Ακόμη τονίζουν ότι δεν επιθυμούν καμία επιχειρηματική δράση τα δημόσια νοσοκομεία: «Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους».
