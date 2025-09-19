Τηλεθέαση: Τα πάνω κάτω στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Ποια εκπομπή κατέκτησε την κορυφή, ποια «παλεύει» με μονοψήφια

Τα πάνω κάτω έχουν έρθει στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη με τα νούμερα της τηλεθέασης να μη θυμίζουν καθόλου το περσινό τοπίο.

Κι αυτό, γιατί ενώ την περασμένη σεζόν, το Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά τερμάτισε πρώτο με τον Γιώργο Λιάγκα να ακολουθεί, φέτος η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται να κερδίσει το μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα της τηλεθέασης.

Πιο συγκεκριμένα, η εκπομπή «Super Κατερίνα» τερμάτισε πρώτη, διατηρώντας την κορυφή από την αρχή της εβδομάδας.

Χθες, Πέμπτη (18/9), η εκπομπή σημείωσε και πάλι τα υψηλότερα ποσοστά με μέσο όρο 13,3%. Σε απόσταση αναπνοής, με 12,6% ακολούθησε το Buongiorno, ενώ το Πρωινό του Γιώργου Λιάγκα δεν κάνει την καλύτερή του πορεία, μέχρι στιγμής, συγκεντρώνοντας το 8,7% του δυναμικού κοινού. Οι Αταίριαστοι σημείωσαν μέσο όρο 7,2%, το 10 Παντού 6,8%, το Breakfast@star 5% και το Πρωίαν σε είδον 5%.

Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, την πρωτιά κατέκτησαν οι Αταίριαστοι με μέσο όρο 16,6%, με το Buongiorno να ακολουθεί με 12,5%, η Super Κατερίνα με 11,7%, το Πρωινό με 11,3%, το 10 Παντού με 10,6%, το Breakfast@star με 5,9% και το Πρωίαν σε είδον με 5,7%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

Δυναμικό κοινό

Super Κατερίνα – 13,3%

Buongiorno – 12,6%

Το Πρωινό – 8,7%

Αταίριαστοι – 7,2%

10 παντού – 6,8%

Breakfast@star – 5%

Πρωίαν σε είδον – 5%

Γενικό σύνολο

Αταίριαστοι – 16,6%

Buongiorno – 12,5%

Super Κατερίνα – 11,7%

Το Πρωινό – 11,3%

10 παντού – 10,6%

Breakfast@star – 5,9%

Πρωίαν σε είδον – 5,7%

