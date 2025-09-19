search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 11:31
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 10:15

Τηλεθέαση: Τα πάνω κάτω στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Ποια εκπομπή κατέκτησε την κορυφή, ποια «παλεύει» με μονοψήφια

19.09.2025 10:15
proines-ekpompes-new

Τα πάνω κάτω έχουν έρθει στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη με τα νούμερα της τηλεθέασης να μη θυμίζουν καθόλου το περσινό τοπίο.

Κι αυτό, γιατί ενώ την περασμένη σεζόν, το Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά τερμάτισε πρώτο με τον Γιώργο Λιάγκα να ακολουθεί, φέτος η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται να κερδίσει το μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα της τηλεθέασης.

Πιο συγκεκριμένα, η εκπομπή «Super Κατερίνα» τερμάτισε πρώτη, διατηρώντας την κορυφή από την αρχή της εβδομάδας.

Χθες, Πέμπτη (18/9), η εκπομπή σημείωσε και πάλι τα υψηλότερα ποσοστά με μέσο όρο 13,3%. Σε απόσταση αναπνοής, με 12,6% ακολούθησε το Buongiorno, ενώ το Πρωινό του Γιώργου Λιάγκα δεν κάνει την καλύτερή του πορεία, μέχρι στιγμής, συγκεντρώνοντας το 8,7% του δυναμικού κοινού. Οι Αταίριαστοι σημείωσαν μέσο όρο 7,2%, το 10 Παντού 6,8%, το Breakfast@star 5% και το Πρωίαν σε είδον 5%.

Όσον αφορά στο γενικό σύνολο, την πρωτιά κατέκτησαν οι Αταίριαστοι με μέσο όρο 16,6%, με το Buongiorno να ακολουθεί με 12,5%, η Super Κατερίνα με 11,7%, το Πρωινό με 11,3%, το 10 Παντού με 10,6%, το Breakfast@star με 5,9% και το Πρωίαν σε είδον με 5,7%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

Δυναμικό κοινό

  • Super Κατερίνα – 13,3%
  • Buongiorno – 12,6%
  • Το Πρωινό – 8,7%
  • Αταίριαστοι – 7,2%
  • 10 παντού – 6,8%
  • Breakfast@star – 5%
  • Πρωίαν σε είδον – 5%

Γενικό σύνολο

  • Αταίριαστοι – 16,6%
  • Buongiorno – 12,5%
  • Super Κατερίνα – 11,7%
  • Το Πρωινό – 11,3%
  • 10 παντού – 10,6%
  • Breakfast@star – 5,9%
  • Πρωίαν σε είδον – 5,7%

Διαβάστε επίσης:

New York Times: «Ο Τραμπ κάνει λάθος», απαντά ο διευθυντής της αντικρούοντας την αγωγή των 15 δισ. δολαρίων

Στο ταλέντο που δεν… έχει αποδίδει την απόλυση του Τζίμι Κίμελ ο Τραμπ

Netflix: Η ζωή της Βικτόριας Μπέκαμ σε ντοκιμαντέρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της επιστροφής του Daniel Day-Lewis στη μεγάλη οθόνη (photos/video)

ALEKOS-AKRIVAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Ακριβάκης: Πέθανε ο πρώην υπουργος του ΠΑΣΟΚ

loverdos_floridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λοβέρδος και Φλωρίδης, τα… «εξαπτέρυγα» του Μητσοτάκη

loverdos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: Πήγα στη ΝΔ λόγω… Τεμπών – Δεν αλλάζω απόψεις

ozempic_1909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Καμπανάκι κίνδυνου από τη Novo Nordisk Ελλάς για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που πωλούνται στο διαδίκτυο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

pirosfaira-tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 11:31
Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το νέο, άκρως ατμοσφαιρικό trailer της επιστροφής του Daniel Day-Lewis στη μεγάλη οθόνη (photos/video)

ALEKOS-AKRIVAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Ακριβάκης: Πέθανε ο πρώην υπουργος του ΠΑΣΟΚ

loverdos_floridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λοβέρδος και Φλωρίδης, τα… «εξαπτέρυγα» του Μητσοτάκη

1 / 3