ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά

τεύχος 2404
18/09/2025
20.09.2025 06:40

Ανατροπές με μίνι ασφαλιστικό – Χαμηλώνουν οι παροχές με το μοντέλο της «εξίσωσης προς τα κάτω»

sintaksiouxoi-01

Περί τα τέλη του 2025 αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ένα νέο «μίνι ασφαλιστικό» νομοσχέδιο, το οποίο φέρνει σημαντικές ανατροπές. Αρχικά έρχεται η καθιέρωση ενός ενιαίου κανονισμού παροχών στον ΕΦΚΑ, ενώ είναι στο πρόγραμμα η επέκταση του Νόμου Κουτρουμάνη του 2011, ώστε να αναγνωρίζονται πλασματικά χρόνια και για τις επικουρικές συντάξεις, και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις.

Έτσι λοιπόν το 2026 θα υπάρχει πλέον η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου που θα καλύπτει τις παροχές ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος, αναπηρίας και τα έξοδα κηδείας. Με τον τρόπο αυτό, θα επέλθει εξίσωση, κυρίως προς τα χαμηλότερα επίπεδα, κάτι που συνεπάγεται μειώσεις για όσους σήμερα απολαμβάνουν υψηλότερα ποσά.

Παράλληλα θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης από το 2026, όπως η αναγνώριση ασφαλιστικών ημερών για μητρότητα και λοχεία, τα φορολογικά κίνητρα για τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης και η ενοποίηση κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά στις επικουρικές συντάξεις και τα πλασματικά χρόνια: πλέον θα είναι δυνατή η εξαγορά πλασματικών ετών και για την επικουρική σύνταξη, όχι μόνο για την κύρια. Το μέτρο απευθύνεται κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που δεν συμπληρώνουν τα απαιτούμενα 15 έτη ασφάλισης. Εκτιμάται ότι 25.000 – 35.000 νέοι συνταξιούχοι θα αποκτήσουν δικαίωμα επικουρικής σύνταξης μέσω της εξαγοράς. Στόχος του μέτρου είναι η ισονομία μεταξύ των εργαζομένων διαφορετικών κατηγοριών και η άρση αδικιών.

Παράλληλα ο νέος τρόπος υπολογισμού ανταποδοτικών συντάξεων θα βασίζεται από το 2026 στον Δείκτη Μισθών, όχι στον πληθωρισμό. Πρακτικά, κάθε χρόνο οι αυξήσεις του μέσου μισθού ενσωματώνονται στη βάση υπολογισμού. Ο Δείκτης Μισθών συνήθως είναι ανώτερος του πληθωρισμού – έτσι οι νέες συντάξεις θα είναι υψηλότερες σε πραγματικούς όρους.

Σε ό,τι αφορά στις συντάξεις χηρείας, το τοπίο είναι ακόμη θολό! Επανεξετάζεται δηλαδή το θέμα της περικοπής στις συντάξεις χηρείας του ιδιωτικού τομέα, αναλόγως της εργασίας του επιζώντος μετά την πρώτη τριετία. Το υπουργείο Εργασίας εξετάζει δύο λύσεις:

● Η πρώτη θα δίνει το δικαίωμα στον επιζώντα να επιλέξει ποια σύνταξη θα περικοπεί μετά τη συμπλήρωση τριών ετών.

● Η δεύτερη θα αφορά στην περικοπή μόνο στην εθνική σύνταξη (436,40 ευρώ), όχι στην ανταποδοτική.

Τέλος, θα διευθετηθεί και το θέμα της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους. Θα καταργηθεί σε δύο δόσεις. Από την κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς από το 2016 κερδισμένοι από 10-30 ευρώ στις συντάξεις πάνω από τα 1.000 ευρώ θα είναι 200.000 συνταξιούχοι. Εκτός μένουν 450.000, οι οποίοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά και θα έχουν πλέον κέρδη από την ολική κατάργηση από το 2027.

