Έκαναν θαλάσσιο σκι στη… λίμνη Υλίκη (Video)

Τι και αν απαγορεύεται από το νόμο; Αυτό μάλλον αποτέλεσε λεπτομέρεια για τους αγνώστους που «συνελήφθησαν» να κάνουν ανενόχλητοι σκι στη λίμνη Υλίκη.
Σύμφωνα με το Star, οι πρωταγωνιστές του βίντεο αδιαφόρησαν πλήρως για την απαγόρευση δραστηριοτήτων μέσα στη Λίμνη και έκαναν σκι δεμένοι σε ταχύπλοο, χωρίς να υπάρξει η παραμικρή επέμβαση από τις αρμόδιες Αρχές.
Σημειώνεται ότι η Λίμνη Υλίκη δεν ανήκει στην ΕΥΔΑΠ, αλλά σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, γνωστό ως «πάγια της ΕΥΔΑΠ», που θεσμοθετήθηκε πριν από το 2000.
Παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και στον παρελθόν, χωρίς οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν κυρώσεις.
