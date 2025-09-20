Φεστιβάλ – κάλεσμα αγώνα και «ανάσα» αισιοδοξίας

Αυτές τις μέρες οι εργαζόμενοι έχουν μπει στα γεμάτα στη νέα «σεζόν» της δουλειάς τους μαζεύοντας όσο κουράγιο μπορούν από τις ελάχιστες μέρες διακοπών που εξασφάλισαν, οι μαθητές ξεκινάνε από την πρώτη μέρα το χασμουρητό στο σχολείο, όπως φανερώνουν τα διάφορα σατιρικά βίντεο στο TikTok, οι φοιτητές αδειάζουν τις τσέπες τους για να σπουδάσουν με τα ενοίκια στον θεό και τις εστίες να καλύπτουν μόλις το 6%.

Σε sites και εφημερίδες, ειδήσεις για Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πολεμικά ανακοινωθέντα από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, οικονομική κρίση που απειλεί ευρωπαϊκές χώρες και ένα καλάθι στη ΔΕΘ με πακέτα χρηματοδότησης για τους επιχειρηματικούς ομίλους, 13 ώρες δουλειάς για τους εργαζομένους, διαγραφές για τους φοιτητές και καταστολή για όποιον σηκώνει κεφάλι.

Κι όμως… Σ’ αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον από τις 24 έως τις 27 Σεπτέμβρη! Το μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός στην Ελλάδα μπαίνει στη νέα πεντηκονταετία του, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας, προβάλλοντας ότι η κατάσταση που ζούμε σήμερα δεν είναι μονόδρομος, δίνοντας απαντήσεις σε νέους και νέες που προβληματίζονται, που σκέφτονται ότι «κάτι πρέπει να γίνει»!

Το σύνθημα του Φεστιβάλ της ΚΝΕ «Ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε τον δρόμο στο νέο – Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο!» μπορεί να δώσει απάντηση στα μυαλά και τις καρδιές των νέων που αναζητούν «κάτι διαφορετικό», που νιώθουν κουρασμένοι από «τα ίδια και τα ίδια». Γιατί μέσα από τις συζητήσεις, τις εκδηλώσεις, τις εκθέσεις του Φεστιβάλ, προβάλλει το πραγματικά νέο σήμερα:

· Το νέο σήμερα, στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τα πρωτοφανή επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, είναι να δουλεύουμε λιγότερες ώρες, εξασφαλίζοντας ελεύθερο χρόνο για ψυχαγωγία, πολιτισμό, αθλητισμό, ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις, κόντρα στο αντιδραστικό σύστημα της εκμετάλλευσης, που με τους νόμους των κυβερνήσεων μετατρέπει τους εργαζόμενους σε μηχανές, με 13 ώρες δουλειά τη μέρα, γυρίζοντας μας πίσω 2 αιώνες!

· Το νέο σήμερα είναι να εξασφαλίζεται ολοκληρωμένη δωρεάν πρόσβαση στην υγεία και την παιδεία για όλες και όλους. Όχι δεκάδες να χάνουν τη ζωή τους, γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο, χιλιάδες να δυσκολεύονται να σπουδάσουν από το δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και τα πανάκριβα ενοίκια.

· Το νέο είναι τα παιδιά όλου του κόσμου κάθε Σεπτέμβρη να παίρνουν γνώση, να συναντιούνται με τους συμμαθητές τους και όχι να ψάχνουν σε ποιο ερείπιο θα κρυφτούν για να μην τα διαμελίσουν βόμβες και πύραυλοι, όπως συμβαίνει με τα χιλιάδες παιδιά της Παλαιστίνης από τον βομβαρδισμό του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, της ελληνικής κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων, που στηρίζουν τη «στρατηγική συμμαχία» με το Ισραήλ.

· Το νέο είναι οι λαοί να ζουν ειρηνικά απολαμβάνοντας τον πλούτο που παράγουν και όχι να παρακολουθούν σε live μετάδοση το ξαναμοίρασμα αυτού του πλούτου από τους ιμπεριαλιστές σε βάρος των λαών που ματώνουν.

· Το νέο είναι αυτοί που παράγουν τον πλούτο, η εργατική τάξη, ο λαός να είναι στο τιμόνι της εξουσίας! Με εκπροσώπους που θα είναι αιρετοί και ανακλητοί, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική απολαβή ή προνόμιο. Γκρεμίζοντας το σάπιο, διεφθαρμένο καπιταλιστικό κράτος που είναι η ρίζα των σκανδάλων, τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ και της διαπλοκής με μεγαλοεπιχειρηματίες πάνω και κάτω από το τραπέζι!

Το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή αποτελεί ένα μεγάλο κάλεσμα, περισσότεροι νέοι και νέες να βαδίσουμε τον δρόμο του συλλογικού και οργανωμένου αγώνα! Ειδικά σήμερα, που οι επιχειρηματικοί όμιλοι θέλουν «τα κεφάλια μέσα» και να δουλεύουμε «ήλιο με ήλιο» για τα κέρδη τους και τη στροφή στην πολεμική οικονομία.

Να βαδίσουμε τον δρόμο του αγώνα, εκεί που η εργατική τάξη και ο λαός μας αποκρούει νέα αντιλαϊκά μέτρα, κάνει κουρελόχαρτο αντιλαϊκούς, ψηφισμένους νόμους, στις μεγάλες διαδηλώσεις, στις απεργιακές μάχες, όπως αυτή που ετοιμάζουν τα σωματεία την 1η Οκτώβρη! Εκεί βρίσκεται η ελπίδα και όχι στις ξαναζεσταμένες σούπες αντιλαϊκής διαχείρισης, στις αυταπάτες της κυβερνητικής εναλλαγής, στα ψεύτικα σόου στη Βουλή, για να κρύψουν τη συμφωνία τους στα «μεγάλα» ζητήματα.

Η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη για «τις πιο όμορφες μέρες» που «δεν έχουμε ζήσει ακόμα»…

*Ο Κώστας Θεοδωρόπουλος, είναι μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ

