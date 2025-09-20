Η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει επίσημα τo κράτος της Παλαιστίνης την Κυριακή

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης την Κυριακή, ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή το βράδυ το υπουργείο Εξωτερικών στη Λισαβόνα.

«Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει ότι η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης (…) Η επίσημη ανακήρυξη της αναγνώρισης θα λάβει χώρα την Κυριακή 21η Σεπτεμβρίου», παραμονή της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πορτογαλικής διπλωματίας.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη Ιρλανδία, Νορβηγία και Ισπανία έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος ενώ και η Γαλλία δήλωσε ότι θα το πράξει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

