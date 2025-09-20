search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 02:20
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

20.09.2025 01:03

Η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει επίσημα τo κράτος της Παλαιστίνης την Κυριακή

20.09.2025 01:03
palestini simaia 88- new

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης την Κυριακή, ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή το βράδυ το υπουργείο Εξωτερικών στη Λισαβόνα.

«Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει ότι η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης (…) Η επίσημη ανακήρυξη της αναγνώρισης θα λάβει χώρα την Κυριακή 21η Σεπτεμβρίου», παραμονή της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πορτογαλικής διπλωματίας.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη Ιρλανδία, Νορβηγία και Ισπανία έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος ενώ και η Γαλλία δήλωσε ότι θα το πράξει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Διαβάστε επίσης:

Σκάνδαλο στο Παρίσι: Η δήμαρχος Αν Ινταλγκό φέρεται να αγόραζε Burberry και Dior με έξοδα του Δήμου

«Πλακώθηκαν» οι βασιλικοί σεφ και η φρουρά του Τραμπ στην κουζίνα του Κάστρου του Ουίνσδορ την ώρα που οι VIPS έτρωγαν

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
palestini simaia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει επίσημα τo κράτος της Παλαιστίνης την Κυριακή

anne hidalgo 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στο Παρίσι: Η δήμαρχος Αν Ινταλγκό φέρεται να αγόραζε Burberry και Dior με έξοδα του Δήμου

moody’s
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody’s: Αμετάβλητη η βαθμολογία της Ελλάδας σε «Baa3» με σταθερό outlook

trump karolos deipno 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πλακώθηκαν» οι βασιλικοί σεφ και η φρουρά του Τραμπ στην κουζίνα του Κάστρου του Ουίνσδορ την ώρα που οι VIPS έτρωγαν

paok basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Basketball Champions League: Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 79-67 τη Ντέρμπι στη Βουλγαρία και πέρασε στα ημιτελικά – Επόμενο εμπόδιο η Μπούρσασπορ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

trump karolos deipno 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πλακώθηκαν» οι βασιλικοί σεφ και η φρουρά του Τραμπ στην κουζίνα του Κάστρου του Ουίνσδορ την ώρα που οι VIPS έτρωγαν

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

1 / 3