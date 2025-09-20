Σκάνδαλο στο Παρίσι: Η δήμαρχος Αν Ινταλγκό φέρεται να αγόραζε Burberry και Dior με έξοδα του Δήμου

Σε θέση άμυνας βρέθηκε η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, έπειτα από αποκαλύψεις ότι χρέωσε περισσότερα από 12.000 ευρώ για είδη πολυτελούς μόδας στα έξοδα του δημαρχείου, σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού οργανισμού Mediapart.

Μεταξύ των εξόδων που της καταλογίζονται είναι 6.320 ευρώ για δύο φορέματα Dior πέρυσι, ένα παλτό Burberry αξίας 3.067 ευρώ το 2023 και μια μπλούζα Dior που κόστισε 1.120 ευρώ το 2021. Αντίγραφα αποδείξεων για ρούχα και έξοδα ταξιδιών συνολικού ύψους 84.200 ευρώ αποκτήθηκαν μέσω αιτήματος διαφάνειας (Freedom of Information) από την οργάνωση Civic Transparency, μια ομάδα κατά της διαφθοράς, αφού η Ινταλγκό είχε αρνηθεί να δημοσιοποιήσει τις δηλώσεις εξόδων της.

Ces factures sont beaucoup plus drôles quand on sait que c'est la carte bleue des parisiens que Anne Hidalgo passe dans la machine. 20000€ de fringues par an quand même.

Merci @Mediapart. pic.twitter.com/VKObR2viVn — Gabriel Lattanzio (@GabLattanzio) September 17, 2025

Η γεννημένη στην Ισπανία δήμαρχος, η οποία ήταν και υποψήφια του Σοσιαλιστικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2022, δήλωσε ότι τα ρούχα —που περιλάμβαναν και είδη από λιγότερο γνωστά brands αγορασμένα από μπουτίκ γύρω από το δημαρχείο— ήταν αναγκαία για τις επίσημες εμφανίσεις και τα ταξίδια της εκπροσωπώντας την πόλη.

«Η δήμαρχος συμμετέχει σε πολυάριθμες επίσημες εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους», ανέφερε το γραφείο της. «Υποδέχεται αρχηγούς κρατών και ξένες αντιπροσωπείες».

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι καταχράται δημόσια κονδύλια, χρεώνοντας ρούχα και έξοδα ταξιδιών που έγιναν εν μέρει για προσωπικούς λόγους.

Une certaine Ana Hidalgo s'est offerte des soins à 858 € aux frais des Parisiens au Paradise Beauty Salon de l'hôtel OKURA à Tokyo. https://t.co/n9wBvey75z pic.twitter.com/HeCAkAMTsA — Enzo Morel (@mtwit75) September 18, 2025

Ο Πολ Ατ, από την κεντροδεξιά αντιπολίτευση του δημοτικού συμβουλίου, δήλωσε: «Κανείς στον επιχειρηματικό κόσμο δεν έχει το δικαίωμα να δηλώνει τα ρούχα του ως επαγγελματικό έξοδο».

Μια άλλη ομάδα κατά της διαφθοράς υπέβαλε πέρυσι ποινική καταγγελία κατά της Ινταλγκό, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε δημόσιους πόρους για ιδιωτικά της έξοδα. Τα γραφεία της δημάρχου ερευνήθηκαν από την αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές δήλωσαν αυτήν την εβδομάδα ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η δήμαρχος, της οποίας η μητέρα ήταν επαγγελματίας μοδίστρα, δέχθηκε επικρίσεις στα τέλη του 2023 όταν προσέθεσε δύο εβδομάδες διακοπών σε επίσημη επίσκεψή της στην Ολυμπιακή τοποθεσία του σέρφινγκ στην Ταϊτή. Το σκάνδαλο επιδεινώθηκε όταν ανέβασε φωτογραφίες στα social media να κάνει ποδήλατο δίπλα στον Σηκουάνα, δίνοντας την εντύπωση ότι βρισκόταν στο Παρίσι, ενώ στην πραγματικότητα ήταν στα νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας.

Η Ρασιντά Ντατί, η συντηρητική επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο και νυν υπουργός Πολιτισμού, είχε στο παρελθόν ζητήσει έρευνα για την «ηθική κατάπτωση» της Ινταλγκό. Η Ντατί, που θεωρείται φαβορί για τη διαδοχή της Ινταλγκό στις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου, αντιμετωπίζει και η ίδια αυτή την εβδομάδα νομικά προβλήματα για την αγάπη της στην πολυτέλεια.

Η αστυνομία διερευνά καταγγελίες ότι δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωσή της, ως μέλος της κυβέρνησης, να δηλώσει κοσμήματα και ρολόγια αξίας άνω των 400.000 ευρώ, τα οποία φέρεται να έλαβε ως δώρα από τον πρώην σύντροφό της, Ανρί Προγκλιό, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ενεργειακής εταιρείας EDF.

«A-t-elle besoin d’un manteau Burberry pour exercer son mandat?»: les «frais de représentation» d’Anne Hidalgo font enrager salariés et entrepreneurshttps://t.co/P1IuvzI9U8

par @Le_Figaro — titus hostilus (@hostilus) September 19, 2025

Το γραφείο της Ινταλγκό απάντησε με αιχμές προς τη Ντατί, υπερασπιζόμενο την αγορά των φορεμάτων Dior:

«Η δήμαρχος Παρισιού δεν χρησιμοποίησε τα έξοδά της για να αγοράσει κοσμήματα, και όλα δηλώθηκαν κανονικά», ανέφερε.

Hidalgo contre-attaque : après les révélations de Mediapart sur ses 210 000 € de notes de frais, dont 84 000 € en vêtements, la maire de Paris porte plainte pour «dénonciations calomnieuses».https://t.co/R49Zmi0xJP — Le Corbeau de Lola (@JerYu13) September 19, 2025

Η Ινταλγκό πρόκειται να αποχωρήσει από το δημοτικό συμβούλιο μετά τις εκλογές της άνοιξης και κάνει lobbying για τη θέση της Ύπατης Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

