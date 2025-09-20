Νέα Δημοκρατία: Πώς η χλιαρή υποδοχή των μέτρων της ΔΕΘ έφερε «μασάζ» Μητσοτάκη στους «γαλάζιους» βουλευτές

Αν κάποιος προσπαθούσε να συμπυκνώσει σε μία φράση την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τους «γαλάζιους» βουλευτές στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ που εξέλεξε δι’ ανατάσεως τον Μάξιμο Χαρακόπουλο ως νέο γραμματέα της, η φράση αυτή δεν είναι άλλη από αυτό που είπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός στους βουλευτές του: «Είμαι Πρωθυπουργός γιατί είμαι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αντλώ τη δύναμή μου από εσάς, τα συμφέροντά μας είναι απολύτως ταυτισμένα και ευθυγραμμισμένα. Όταν εσείς είστε ισχυροί, εγώ είμαι ισχυρός και αντίστροφα».

Η φράση αυτή του Κ. Μητσοτάκη αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό και το «κλίμα» που ο πρωθυπουργός θέλησε να περάσει στην Κ.Ο. της ΝΔ, μετά από μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο πλευρών δοκιμάστηκαν, με αποκορύφωμα την επεισοδιακή ψηφοφορία – μες στα μαύρα μεσάνυχτα – επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕ, μια ψηφοφορία με επιστολικές ψήφους από το… πουθενά, απουσίες, ένταση και «ρωγμές».

Ο πρωθυπουργός επιχείρησε χθες να «κλείσει» το ρήγμα, καλώντας την Κ.Ο. να σταθεί συμπαραστάτης της κυβέρνησης για το διάστημα μέχρι τις εθνικές εκλογές, στην προσπάθεια που κάνει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, να επουλώσει τις πληγές που της προκάλεσαν οι τεράστιες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη και στη συνέχεια οι αποκαλύψει για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων και να επιτύχει την προσδοκώμενη επανεκκίνηση με στόχο τη νίκη στις εκλογές και την τρίτη συνεχόμενη θητεία.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, ο πρωθυπουργός είχε κι έναν πιο βραχυπρόθεσμο στόχο: να κινητοποιήσει τα μέλη της Κ.Ο. ώστε να γίνουν «απόστολοι» της κυβέρνησης που θα εξηγούν τη σημασία των μέτρων που ο ίδιος εξήγγειλε από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, καθώς οι πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου έδειξαν ότι οι πολίτες τα υποδέχθηκαν… χλιαρά και ότι, ως εκ τούτου, δεν έδωσαν στη ΝΔ την ώθηση που θα της επέτρεπε να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να δώσει και πάλι την αίσθηση ότι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του πολιτικού παιγνίου στη χώρα.

Ο Κ. Μητσοτάκης το είπε καθαρά: «Χρέος μας είναι να ακούμε και να κατανοούμε τους πολίτες όταν μας μιλούν και μας παραπονιούνται, δικαιολογημένα, για το πρόβλημα της συσσωρευμένης ακρίβειας. […] Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει ξεχωριστή σημασία από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο, που οι πολίτες θα δουν στις μισθοδοσίες τους τις μειώσεις φόρων, είναι με συγκεκριμένα παραδείγματα να εξηγούμε πώς οι λιγότεροι φόροι μεταφράζονται σε διαθέσιμο εισόδημα. Διότι είναι μία άσκηση η οποία δεν είναι πάντα εύκολα κατανοητή στον πολίτη, αλλά δική μας δουλειά είναι να το εξηγήσουμε με όσο πιο απλά λόγια μπορούμε».

Παράλληλα, επιχείρησε να αμβλύνει τις εντυπώσεις από τη «μεταγραφή» του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, τονίζοντας ότι ο ίδιος ο ιδρυτής της παράταξης, Κωνσταντίνος Καραμανλής, είχε πει ότι «είμαστε η παράταξη που πηγαίνει πέρα από τις “ετικέτες” του κέντρου, της δεξιάς, της αριστεράς. Αυτή η πολιτική της ΝΔ έκανε πράξη αυτή την επιταγή της ιδρυτικής μας διακήρυξης, γι’ αυτό φτάσαμε και σε αυτά τα ποσοστά. Και εσείς ξέρετε καλά ότι οι μεγάλες νίκες έρχονται όταν πάντα η παράταξή μας αναβαπτίζεται στις αξίες και στα δεδομένα της εποχής, όταν μπορούμε στη δύναμη των ιδεών μας να ενσωματώνουμε κι άλλες και όταν τελικά μέσα από τη σκληρή δουλειά μπορούμε να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών».

Σε τρίτο επίπεδο, ο πρωθυπουργός επιτέθηκε εκ νέου στα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας αρχικά ότι «το παράλογο “όχι σε όλα” το οποίο ακούμε από την αντιπολίτευση τελικά, στην πράξη, μετατρέπεται σε ένα “ναι στο τίποτα”» και στη συνέχεια εξειδικεύοντας την κριτική του στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη («όταν κάποιος προτείνει 13ο μισθό αυτό κοστίζει 1,3 δισ. και όταν κάποιοι ισχυρίζονται ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι με μείωση του ΦΠΑ τους ζητώ να μιλήσουν με την ΤτΕ, να δουν παραδείγματα από άλλες χώρες») και στον Αλέξη Τσίπρα («εκεί που κάποιος στη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο για πατριωτικούς φόρους, εμείς προτάσσουμε τις πατριωτικές φοροελαφρύνσεις. Άλλος έβαψε πράσινο το δικό του λεφτόδεντρο, εμείς παρουσιάσαμε κοστολογημένο φορολογικό σχέδιο με παραδείγματα πώς θα ωφεληθούν εκατομμύρια συμπολίτες»), χωρίς, πάντως να τους κατονομάσει.

Τέλος, ο Κ. Μητσοτάκης έστειλε και… έξωθεν μηνύματα, προειδοποιώντας τους βουλευτές του ότι η προεκλογική μάχη θα είναι δύσκολη και ότι θα υπάρξουν και «χτυπήματα κάτω από τη ζώνη», καθώς είπε ότι «θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για επιθέσεις οι οποίες αμφισβητούν αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο διαθέτει σήμερα η πατρίδα μας. Ναι, θα δούμε πάλι έξαρση του λαϊκισμού, θα δούμε περισσότερα fake news, θα δούμε σενάρια συνομωσίας. Θα δούμε, δυστυχώς, την τεχνητή νοημοσύνη να εισβάλλει στη ζωή μας και στην πολιτική μας δραστηριότητα και θα χρειαστεί μεγάλη εγρήγορση και μεγάλη ταχύτητα για να απονομιμοποιούμε αμέσως τα λεγόμενα deep fakes».

Παράλληλα, επανέφερε στο προσκήνιο το πρόταγμα της σταθερότητας, λέγοντας ότι «οφείλουμε να διαφυλάξουμε την πολιτική σταθερότητα, διότι σε αυτή τη συγκυρία η ομαλότητα και η σιγουριά στην καθημερινότητα του πολίτη αποκτούν μία κρίσιμη σημασία. Πολύ περισσότερο όταν στη χώρα μας τα στοιχεία αυτά, τα χαρακτηριστικά αυτά κατακτήθηκαν πολύ δύσκολα για να τα θέσουμε σε κίνδυνο».

