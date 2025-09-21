Στουρνάρας στο Bloomberg: «Η Ελλάδα καλωσορίζει περισσότερες διασυνοριακές τραπεζικές συναλλαγές»

Ο Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μίλησε στο Bloomberg για τα βήματα της χώρας στον τραπεζικό τομέα.

«Η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε περισσότερες διασυνοριακές τραπεζικές συμφωνίες, είτε αυτές προέρχονται από ξένους επενδυτές στον χρηματοπιστωτικό της τομέα είτε από εγχώριους δανειστές που επεκτείνονται στο εξωτερικό», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Έχουμε μια πολύ φιλοευρωπαϊκή άποψη, η οποία βοηθά στην υλοποίηση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών», δήλωσε ο Στουρνάρας σε συνέντευξή του το Σάββατο. Μιλώντας στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη, πρόσθεσε: «Είμαστε υπέρ των διασυνοριακών συναλλαγών και ελπίζω ότι αυτό θα επικρατήσει και αλλού».

Ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλη την Ευρώπη ζητούν τη διασυνοριακή τραπεζική ενοποίηση στην ήπειρο, τέτοιες κινήσεις δεν έχουν πάντα γίνει ευπρόσδεκτες από τις κυβερνήσεις. Η Γερμανία, για παράδειγμα, αντιτάχθηκε στην προσφορά εξαγοράς της Unicredit SpA για την Commerzbank AG, ενώ η Unicredit απέσυρε την προσφορά της για την ιταλική ανταγωνίστρια Banco BPM SpA αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την έγκριση της κυβέρνησης.

Η ελληνική κυβέρνηση και η κεντρική τράπεζα, από την άλλη πλευρά, υποδέχθηκαν θερμά την αγορά από την UniCredit του 26% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank SA και το σχέδιό της να αυξήσει τη συμμετοχή της έως και στο 29,9%, σημειώνει το διεθνές ΜΜΕ.

Η κυβέρνηση, η κεντρική τράπεζα, οι δανειστές και η κοινή γνώμη έχουν υιοθετήσει «μια πολύ, πολύ φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση», σύμφωνα με τον Στουρνάρα.

Οι ελληνικές τράπεζες αναζητούν και αυτές συμφωνίες στο εξωτερικό μετά από χρόνια αναδιάρθρωσης. Η Eurobank SA εξαγόρασε πλήρως την κυπριακή Ελληνική Τράπεζα, ενώ η Alpha Bank βρίσκεται στη διαδικασία εξαγοράς της Astrobank, ενός άλλου πιστωτικού ιδρύματος με έδρα την Κύπρο.

Η CrediaBank υπέγραψε δικαίωμα προαίρεσης πώλησης με την HSBC Continental Europe για να αγοράσει το 70,03% της συμμετοχής της στην HSBC Bank Malta.

«Υπάρχουν πολλά οφέλη για όλους»

«Υπάρχουν πολλά οφέλη για όλους, αν επιτρέψουμε τις διασυνοριακές συναλλαγές και φυσικά αν οριστικοποιήσουμε την ένωση τραπεζών και κεφαλαιαγορών. Υπάρχουν πολλά θετικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Στουρνάρας.

Το Bloomberg υπογραμμίζει πως η Ελλάδα βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επιστροφή των τραπεζών σε πλήρη ιδιωτική ιδιοκτησία, καθώς σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός έτους, το δημόσιο πούλησε τα μερίδιά του σε τρεις μεγάλες τράπεζες και σε μεγάλο βαθμό εκχώρησε τη συμμετοχή της σε έναν τέταρτο. Παράλληλα εξακολουθεί να έχει συμμετοχές στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και στην CrediaBank, η οποία ήταν παλαιότερα γνωστή ως Attica Bank.

Διαβάστε επίσης:

Θηλιά η ακρίβεια για τα νοικοκυριά

Εκδήλωση REBRAIN GREECE 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη – Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ενδιαφερομένων

Στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για υποβολές αιτήσεων για λίγες ημέρες