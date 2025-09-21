search
ΚΟΣΜΟΣ

21.09.2025 19:24

Βαλτική: Γερμανικά Eurofighter αναχαίτισαν μαχητικό αεροσκάφος

21.09.2025 19:24
eurofighter_germany

Η Πολεμική Αεροπορία της Γερμανίας, η Λουτβάφε, ανακοίνωσε πως δύο μαχητικά Eurofighter, αναχαίτισαν «ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου IL-20M».

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται, το αεροσκάφος κινούνταν στον διεθνή εναέριο χώρο της Βαλτικής.

«Για άλλη μια φορά, η δύναμη άμεσης αντίδρασης, με δύο Eurofighters, έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ελέγξει ένα αγνώστου ταυτότητας αεροσκάφος, το οποίο πετούσε χωρίς σχέδιο πτήσης και χωρίς επικοινωνία μέσω ασυρμάτου στον διεθνή εναέριο χώρο. Ήταν ένα ρωσικό αεροσκάφος αναγνώρισης IL-20M. Μετά την οπτική αναγνώριση, παραδώσαμε τη συνοδεία του αεροσκάφους στους Σουηδούς εταίρους μας στο ΝΑΤΟ και επιστρέψαμε στο Ρόστοκ-Λάαγκε», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Ρωσία και στις προηγούμενες πτήσεις για τις οποίες κατηγορήθηκε ότι παραβίασε εναέριο χώρο μελών του ΝΑΤΟ (Πολωνία, Εσθονία και Ρουμανία) αρνήθηκε την κατηγορία λέγοντας ότι πετούσαν πάνω από διεθνή εναέριο χώρο. 

Να σημειωθεί πως το ΝΑΤΟ θα συνεδριάσει την Τρίτη με αντικείμενο τα περιστατικά αυτά.

