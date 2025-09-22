Χρυσή Μπάλα 2025: Ποιοι είναι οι 10 τελικοί υποψήφιοι για το βραβείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
10 ποδοσφαιριστές απομένουν για να μάθουμε ποιος θα κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα του 2025, καθώς ήδη ανακοινώθηκαν οι θέσεις 30 έως 11.
Ένας εξ αυτών θα αναδειχθεί ο κορυφαίος της σεζόν.
Μεταξύ τους πέντε παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν που κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της.
Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία, Παρί)
Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)
Ραφίνια (Βραζιλία, Μπαρτσελόνα)
Βιτίνια (Βραζιλία, Παρί)
Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο, Παρί)
Κόουλ Πάλμερ (Αγγλία, Τσέλσι)
Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία, Ρεάλ Μαδρίτης)
Νούνο Μέντεζ (Πορτογαλία, Παρί)
Μο Σαλάχ (Αίγυπτος, Λίβερπουλ)
Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Ιταλία, Παρί)
Διαβάστε επίσης:
Ο Πύρρος Δήμας έβγαλε σε δημοπρασία την ολυμπιακή δάδα και εξόργισε την ΕΟΕ
Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η συγκινητική βράβευση του μικρού Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο – Τιμήθηκαν επίσης Μουζακίτης, Νίνης
Σύσκεψη στην UEFA για αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.