Χρυσή Μπάλα 2025: Ποιοι είναι οι 10 τελικοί υποψήφιοι για το βραβείο

10 ποδοσφαιριστές απομένουν για να μάθουμε ποιος θα κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα του 2025, καθώς ήδη ανακοινώθηκαν οι θέσεις 30 έως 11.



Ένας εξ αυτών θα αναδειχθεί ο κορυφαίος της σεζόν.



Μεταξύ τους πέντε παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν που κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της.

Αυτοί είναι οι 10 υποψήφιοι



Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία, Παρί)

Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)

Ραφίνια (Βραζιλία, Μπαρτσελόνα)

Βιτίνια (Βραζιλία, Παρί)

Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο, Παρί)

Κόουλ Πάλμερ (Αγγλία, Τσέλσι)

Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία, Ρεάλ Μαδρίτης)

Νούνο Μέντεζ (Πορτογαλία, Παρί)

Μο Σαλάχ (Αίγυπτος, Λίβερπουλ)

Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Ιταλία, Παρί)

