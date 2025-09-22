search
22.09.2025 21:56

Χρυσή Μπάλα 2025: Ποιοι είναι οι 10 τελικοί υποψήφιοι για το βραβείο

22.09.2025 21:56
xrisi bala 2025- new

10 ποδοσφαιριστές απομένουν για να μάθουμε ποιος θα κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα του 2025, καθώς ήδη ανακοινώθηκαν οι θέσεις 30 έως 11.


Ένας εξ αυτών θα αναδειχθεί ο κορυφαίος της σεζόν.


Μεταξύ τους πέντε παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν που κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της.

Αυτοί είναι οι 10 υποψήφιοι


Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία, Παρί)
Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)
Ραφίνια (Βραζιλία, Μπαρτσελόνα)
Βιτίνια (Βραζιλία, Παρί)
Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο, Παρί)
Κόουλ Πάλμερ (Αγγλία, Τσέλσι)
Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία, Ρεάλ Μαδρίτης)
Νούνο Μέντεζ (Πορτογαλία, Παρί)
Μο Σαλάχ (Αίγυπτος, Λίβερπουλ)
Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Ιταλία, Παρί)

Ο Πύρρος Δήμας έβγαλε σε δημοπρασία την ολυμπιακή δάδα και εξόργισε την ΕΟΕ

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η συγκινητική βράβευση του μικρού Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο – Τιμήθηκαν επίσης Μουζακίτης, Νίνης

Σύσκεψη στην UEFA για αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της

