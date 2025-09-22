search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

22.09.2025 10:24

ΔΥΠΑ: Στις 4 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο η 46η «Ημέρα Καριέρας» – 30 επιχειρήσεις και πάνω από 700 θέσεις εργασίας

22.09.2025 10:24
DYPA

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) πραγματοποιεί την 46η «Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο, το Σάββατο (4/10), στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου (Σκαλτσοδήμου 9), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 30 επιχειρήσεις, που αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-agrinio-2025.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • συνομιλήσουν χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού με εκπροσώπους επιχειρήσεων
  • πραγματοποιήσουν άμεσα αρχικές συνεντεύξεις εργασίας
  • λάβουν καθοδήγηση από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τις υπηρεσίες και δράσεις της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις, αντίστοιχα, θα έχουν την ευκαιρία να συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών και να εντοπίσουν το ανθρώπινο δυναμικό που αναζητούν.

Πληροφορίες για τις υπηρεσίες της ΜΕΜΜΕ είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dypa.gov.gr/memme.

Περισσότερα για τις δράσεις της ΔΥΠΑ θα βρείτε στον ιστότοπο: www.dypa.gov.gr.

