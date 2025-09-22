ΔΥΠΑ: Στις 4 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο η 46η «Ημέρα Καριέρας» – 30 επιχειρήσεις και πάνω από 700 θέσεις εργασίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) πραγματοποιεί την 46η «Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο, το Σάββατο (4/10), στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου (Σκαλτσοδήμου 9), από τις 10:00 έως τις 18:00.
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 30 επιχειρήσεις, που αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.
Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-agrinio-2025.
Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να:
Οι επιχειρήσεις, αντίστοιχα, θα έχουν την ευκαιρία να συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών και να εντοπίσουν το ανθρώπινο δυναμικό που αναζητούν.
Πληροφορίες για τις υπηρεσίες της ΜΕΜΜΕ είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dypa.gov.gr/memme.
Περισσότερα για τις δράσεις της ΔΥΠΑ θα βρείτε στον ιστότοπο: www.dypa.gov.gr.
