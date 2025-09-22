Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Ωνάσειο σχολείο στο Περιστέρι: Η κυβέρνησή μας επενδύει συστηματικά στη δημόσια παιδεία

Στο Περιστέρι βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγκαίνια ενός από τα 22 Ωνάσεια σχολεία που φέτος ξεκίνησαν τη λειτουργία τους.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις αίθουσες, παρακολούθησε επίδειξη του διαδραστικού πίνακα από καθηγητή και συνομίλησε με μαθητές.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης είναι να επενδύει σταθερά στην ενίσχυση της δημόσιας παιδείας».

«Εργαστήρια καινοτομίας για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης»

«Μια πολύ σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος Ωνάση στη δημόσια Παιδεία», χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός τα Ωνάσεια σχολεία.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι τα σχολεία δεν περιορίζονται σε ανακαινισμένα κτίρια και τον νέο εξοπλισμό, αλλά «συμπεριλαμβάνουν σημαντικά προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης».

«Είναι σχολεία που θα είναι στην πρώτη γραμμή για τη σωστή και χρηστή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να είναι πραγματικό εργαλείο για τα παιδιά και τους καθηγητές μας», σημείωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι θα προσφέρουν επίσης «συμπληρωματικές δράσεις, ομίλους και δραστηριότητες για τους μαθητές».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επενδύει συστηματικά στη δημόσια εκπαίδευση, χαρακτηρίζοντας τα Ωνάσεια σχολεία «εργαστήρια καινοτομίας για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης, που θα προετοιμάσει τα παιδιά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες για τον κόσμο που ανοίγεται μπροστά μας».

Στο σχολείο, τον πρωθυπουργό συνόδευαν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου.

