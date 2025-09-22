search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 12:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 11:46

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Ωνάσειο σχολείο στο Περιστέρι: Η κυβέρνησή μας επενδύει συστηματικά στη δημόσια παιδεία

22.09.2025 11:46
Untitled design

Στο Περιστέρι βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγκαίνια ενός από τα 22 Ωνάσεια σχολεία που φέτος ξεκίνησαν τη λειτουργία τους.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις αίθουσες, παρακολούθησε επίδειξη του διαδραστικού πίνακα από καθηγητή και συνομίλησε με μαθητές.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης είναι να επενδύει σταθερά στην ενίσχυση της δημόσιας παιδείας».

«Εργαστήρια καινοτομίας για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης»

«Μια πολύ σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος Ωνάση στη δημόσια Παιδεία», χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός τα Ωνάσεια σχολεία.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι τα σχολεία δεν περιορίζονται σε ανακαινισμένα κτίρια και τον νέο εξοπλισμό, αλλά «συμπεριλαμβάνουν σημαντικά προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης».

«Είναι σχολεία που θα είναι στην πρώτη γραμμή για τη σωστή και χρηστή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να είναι πραγματικό εργαλείο για τα παιδιά και τους καθηγητές μας», σημείωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι θα προσφέρουν επίσης «συμπληρωματικές δράσεις, ομίλους και δραστηριότητες για τους μαθητές».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επενδύει συστηματικά στη δημόσια εκπαίδευση, χαρακτηρίζοντας τα Ωνάσεια σχολεία «εργαστήρια καινοτομίας για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης, που θα προετοιμάσει τα παιδιά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες για τον κόσμο που ανοίγεται μπροστά μας».

Στο σχολείο, τον πρωθυπουργό συνόδευαν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου.

Διαβάστε επίσης

Φουντώνουν ξανά τα Τέμπη: Σπίθα για την κοινωνική οργή η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι – Η Καρυστιανού και το κύμα συμπαράστασης (Photos)

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας

Σήφης Βαλυράκης: Διεκόπη η δίκη για τη δολοφονία του – «Μας κατηγορούν άδικα» υποστηρίζουν οι δύο κατηγορούμενοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
efsyn_logo_new
MEDIA

ΕΦ.ΣΥΝ: Εγκρίθηκε από τη συνέλευση των εργαζομένων το προσύμφωνο με τον Μελισσανίδη – Στα 5 εκατομμύρια το ντιλ

vroxi-stasi
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο «εμποδιστής Ρεξ» φέρνει το φθινόπωρο και τις… ζακέτες – Πότε έρχεται η πρώτη κακοκαιρία

christofer-nolan-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής

army_drills_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία σενάρια για… Γ’ παγκόσμιο πόλεμο: Οι Ευρωπαίοι «ψήνουν» τον Τραμπ κατά Ρωσίας – Εμπλέκουν και την… Κίνα

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άντρας που έσφαξε αρνί στο Σέιχ Σου για να τιμήσει το κουρμπάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 12:45
efsyn_logo_new
MEDIA

ΕΦ.ΣΥΝ: Εγκρίθηκε από τη συνέλευση των εργαζομένων το προσύμφωνο με τον Μελισσανίδη – Στα 5 εκατομμύρια το ντιλ

vroxi-stasi
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο «εμποδιστής Ρεξ» φέρνει το φθινόπωρο και τις… ζακέτες – Πότε έρχεται η πρώτη κακοκαιρία

christofer-nolan-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής

1 / 3