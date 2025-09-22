ΕΥΔΑΠ: Προχωρά σε νέα μέτρα για ενίσχυση υδροδοτικού δικτύου Αττικής, γεωτρήσεις και προληπτικές υποδομές

Η ΕΥΔΑΠ θέτει σε εφαρμογή νέα μέτρα για την ενίσχυση του υδροδοτικού δικτύου της Αττικής, με τη λειτουργία γεωτρήσεων κατά μήκος του καναλιού του Μόρνου, όπως τόνισε ο πρόεδρος της εταιρείας, Γιώργος Στεργίου, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Παρά τις ανησυχίες που εκφράζονται για τα αποθέματα νερού, ο κ. Στεργίου διευκρίνισε ότι η Αττική δεν αντιμετωπίζει λειψυδρία και η αδιάλειπτη υδροδότηση των 4,5 εκατομμυρίων κατοίκων διασφαλίζεται πλήρως.

Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα περιλαμβάνουν τη μερική εκτροπή δύο παραποτάμων του Αχελώου προς το φράγμα του Ευήνου, πριν αυτοί καταλήξουν στη λίμνη των Κρεμαστών. Η παρέμβαση αυτή εξασφαλίζει την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα του νερού για δεκαετίες, ακόμα και κάτω από ακραία κλιματικά σενάρια.

Σχολιάζοντας την κατάσταση των ταμιευτήρων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ επεσήμανε ότι οι ποσότητες νερού έχουν μειωθεί κατά 63% λόγω πολυετούς ανομβρίας. Παρά τη μείωση αυτή, η ποιότητα και η επάρκεια της υδροδότησης παραμένουν εξασφαλισμένες, και δεν υπάρχει έλλειψη πόσιμου νερού για τους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Ήδη έχουν τεθεί σε λειτουργία γεωτρήσεις στην Πάρνηθα, ενώ μελετάται η αξιοποίηση και άλλων υπόγειων αποθεμάτων κοντά στα υφιστάμενα κανάλια μεταφοράς. Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί πρόγραμμα προληπτικής αντικατάστασης παλαιών αγωγών προϋπολογισμού 0,5 δισ. ευρώ, με στόχο τη μείωση των διαρροών. Η μεταφορά νερού με τάνκερ προορίζεται μόνο ως έκτακτη λύση και εκτιμάται ότι δεν θα χρειαστεί εφόσον ολοκληρωθούν τα προγραμματισμένα έργα.

Για τη μεταφορά νερού από τη λίμνη των Κρεμαστών στο φράγμα του Μόρνου, έχουν ήδη ανατεθεί αναλυτικές μελέτες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με έμφαση σε λύσεις χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και κόστους. Προτεραιότητα δίνεται στη μερική εκτροπή παραποτάμων του Αχελώου.

Η λύση της αφαλάτωσης έχει επίσης αξιολογηθεί επιστημονικά: «Η αφαλάτωση παρέχει πρακτικά απεριόριστες ποσότητες νερού, αλλά είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα και το κόστος εξαρτάται από τις τιμές ενέργειας», ανέφερε ο κ. Στεργίου. Μπορεί να ενταχθεί συμπληρωματικά στον μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αλλά με ελεγχόμενη συμμετοχή στο συνολικό υδατικό μίγμα της Αττικής.

Σε ό,τι αφορά περιορισμούς κατανάλωσης ή αύξηση τιμών, ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ υπογράμμισε ότι ο εξορθολογισμός της χρήσης μπορεί να επιτευχθεί μέσω πρωτοβουλιών όπως η χρήση ανακτημένου νερού για άρδευση ή βιομηχανικές ανάγκες, και η εφαρμογή αντίστοιχων πρακτικών σε όλη τη χώρα. Κεντρικό ρόλο καλούνται να αναλάβουν τόσο οι πολίτες όσο και οι αρμόδιοι φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση του νερού.

«Η κινδυνολογία δεν βοηθά. Είναι καθοριστικό να μην υπάρξει ούτε εφησυχασμός με την πρώτη βροχή, ούτε υπερβολική ανησυχία», τόνισε ο κ. Στεργίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη υπεύθυνης και συνεπούς διαχείρισης του υδάτινου πόρου.

Διαβάστε επίσης:

Lamda: Βγάζει προς πώληση επιπλέον 470 σπίτια του Ελληνικού στην αγορά

Άνοδο 29% σε κύκλο εργασιών και 49% στα EBITDA κατέγραψε η Profile στο Α’ εξάμηνο 2025

Lavipharm: Άνοδο 5,7% στις πωλήσεις και 29,4% στα EBITDA στο Α’ εξάμηνο 2025