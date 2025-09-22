search
BUSINESS

Γιώργος Καλούμενος ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ

22.09.2025 11:47

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από 3,20% έως 3,50% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ 

22.09.2025 11:47
GEK_TERNA_Group

Μεταξύ 3,20%-3,50% κυμαίνεται το εύρος απόδοσης του επιτοκίου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία στην πρόσκληση που απεύθυνε προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη δημόσια προσφορά του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Όπως αναφέρεται, η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία στοχεύει σε άντληση έως και €487,7 εκατ. καθαρών κεφαλαίων, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, με το βιβλίο προσφορών να ανοίγει την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου και να λήγει την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Το επιτόκιο θεωρείται ελκυστικό καθώς ξεπερνάει σε απόδοση το 7ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου (2,9%)

Τι θα χρηματοδοτήσει το ομόλογο

Η επιτυχής έκβαση της έκδοσης του ομολόγου είναι πολύ σημαντική, καθώς ο όμιλος προσβλέπει σε όσο το δυνατόν φθηνότερη ρευστότητα για να προχωρήσει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στο επενδυτικό της πλάνο αλλά και στην αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού της.

Το επενδυτικό πλάνο έως το 2032

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σκοπεύει να κατανείμει το ποσό των €487,7 εκατ. από την έκδοση του ομολόγου, ισόποσα στη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου και την αναδιάρθρωση δανεισμού.

Σε ότι αφορά το επενδυτικό σκέλος τα κεφάλαια (έως 243,85 εκατ.) θα χρησιμοποιηθούν για την περίοδο 30.09.2025–29.09.2032 σε έργα υποδομής (αυτοκινητόδρομοι, λιμένες, αεροδρόμια, σήραγγες) και έργα ΣΔΙΤ/παραχωρήσεων, έργα ενέργειας, με έμφαση σε ΑΠΕ και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Επίσης προορίζονται για επενδύσεις στους τομείς των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης ακινήτων (ξενοδοχεία, εμπορικές χρήσεις, συνεδριακά κέντρα), σε έργα βιώσιμης διαχείρισης (διαχείριση απορριμμάτων, κυκλική οικονομία), έργα ύδρευσης/άρδευσης και ακόμη έργα άμυνας και κοινωνικών υποδομών. Επίσης, το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση συμμετοχών ή την εξαγορά εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

