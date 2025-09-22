Η ΔΕΘ πέρασε, πορεία στα τυφλά για την κυβέρνηση: Μόνο προβλήματα και το άγχος των εθνικών θεμάτων μπροστά της 

Με “λυμένα τα φρένα“ μοιάζει να κινείται η κυβέρνηση αφού από τη μία τα μέτρα που εξήγγειλε στην ΔΕΘ ο πρωθυπουργός δεν φαίνεται να αποδίδουν τα αναμενόμενα και από την άλλη ξεκινάει μία δύσκολη περίοδο για τα εθνικά θέματα, αλλά και τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, όπως και η διαφθορά “πριονίζουν” την άλλοτε ακλόνητη, αλλά πλέον εδώ και κάποιο καιρό ευάλωτη πρωτοκαθεδρία της ΝΔ στο πολιτικό σκηνικό.

Η ακρίβεια δεν λέει να “κοπάσει“, οι δε εξελίξεις στην Βουλή με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την κυβέρνηση να αρνείται για την ώρα να καλέσει τους βασικούς μάρτυρες αυτής της ιστορίας εμφανίζουν το Μέγαρο Μαξίμου να μην μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες προκειμένου να απεγκλωβιστεί από τα ποσοστά που της δίνουν οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οι οποίες την κρατούν κάτω από το 30 %.

Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ μοιάζουν ήδη με μακρινό παρελθόν ενώ τα όποια θετικά αποτελέσματα που κατέγραψαν είναι ιδιαίτερα ισχνά και τίποτα δεν δείχνει ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει.

Μόνο κάποιοι οι πιο αισιόδοξοι θεωρούν ότι όταν τα αποτελέσματα από τις φοροελαφρύνσεις φανούν στις τσέπες των πολιτών το κλίμα μπορεί να αλλάξει.

Αλλά το μεγάλο άγχος για το Μαξίμου είναι τα εθνικά και κυρίως τα ελληνοτουρκικά.

Ο μεγάλος πονοκέφαλος λόγω Τραμπ – Ερντογάν

Η είδηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί στις 25 του μηνός με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγιπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ έφερε ταραχή και προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου ειδικά μετά την δημοσιοποίηση της συνάντησης από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο. “Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποδεχθώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Συνεργαζόμαστε με τον Πρόεδρο σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε με θετικό αποτέλεσμα” σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος, καταλήγοντας πως “ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μήνα!».

Ο ενθουσιασμός του Αμερικάνου προέδρου για τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο και η βαριά ατζέντα που συζητηθεί στην συνάντηση επιβεβαιώνουν αυτό που λένε πολλοί αναλυτές όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα και η κυβέρνηση αρνείται να το παραδεχτεί. Ότι δηλαδή η Τουρκία μόνο απομονωμένη δεν είναι και αντίθετα αποκτά όλο και πιο ισχυρούς φίλους.

Η στάση Καραμανλή – Σαμαρά

Οι εξελίξεις αυτές μόνο καλές δεν είναι για την χώρα μας αφού η Τουρκία μας εμφανίζεται να συνομιλεί και για τα F-35 ενώ η Αθήνα εμφανιζόταν σίγουρη ότι μία τέτοια συμφωνία δεν θα πάρει σάρκα και οστά.

Όπως γίνεται αντιληπτό τόσο τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν από τη συνάντηση Μητσοτάκη -Ερντογαν όσος και το τι θα γίνει στην συνάντηση Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο θα μπουν στο μικροσκόπιο του Αντώνη Σαμάρα αλλά και του Κώστα Καραμανλή καθώς και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν επιστήσει την προσοχή του πρωθυπουργού σε αυτά τα θέματα.

Με δεδομένο ακόμα ότι οι πληροφορίες θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει κινήσεις προς τη δημιουργία κόμματος όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα βρεθεί στο στόχαστρο της κριτικής του.

Διαβάστε επίσης:

Πώς διαβάζουν στο ΠΑΣΟΚ τις δημοσκοπήσεις – Το εύρημα των μετρήσεων που έφερε αισιοδοξία στη ΧαριλάουΤρικούπη

Ανδρουλάκης: «Το αίτημα για εκλογές αποτελεί την κορύφωση της αντιπολιτευτικής μας στρατηγικής»

Χάρης Δούκας: Καμία περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, να το αποφασίσει το συνέδριο – Τέλος Οκτωβρίου ανοίγει η Βασιλίσσης Όλγας