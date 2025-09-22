Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: «Το Φράγμα-φάντασμα Τσικαλαριού απειλεί με λειψυδρία και κατάρρευση τον πρωτογενή τομέα της Νάξου»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην κατασκευή του Φράγματος Τσικαλαριού στη Νάξο και για την απουσία χρηματοδότησης των απαραίτητων δικτύων άρδευσης.

Το έργο, που εντάχθηκε το 2009 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει ανολοκλήρωτο επί 16 χρόνια, παρά τις αλλεπάλληλες Κυβερνητικές διαβεβαιώσεις και τις συνεχείς παρατάσεις. Ακόμη και μετά την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης ύψους 3 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2025, το φράγμα βρίσκεται μόλις στη φάση κινητοποίησης του αναδόχου.

«Η Νάξος, με την πλούσια αγροτική και κτηνοτροφική της παραγωγή, δεν αντέχει άλλη Κυβερνητική κοροϊδία. Χωρίς τα δίκτυα άρδευσης, το φράγμα είναι απλώς μια τσιμεντένια κατασκευή χωρίς αντίκρισμα. Ο πρωτογενής τομέας, η τοπική οικονομία και η ίδια η καθημερινότητα των κατοίκων απειλούνται», τόνισε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ο ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι το έργο αφορά όχι μόνο την υδατική ασφάλεια της Νάξου αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα του νησιού. «Μιλάμε για έναν τόπο που παράγει προϊόντα με σφραγίδα ποιότητας και διεθνή αναγνώριση – από την πατάτα Νάξου μέχρι τα τυροκομικά ΠΟΠ. Αν χαθεί ο πρωτογενής τομέας, χάνεται και το συγκριτικό πλεονέκτημα της Νάξου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με την ερώτησή του, ο Σάκης Αρναούτογλου καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκαθαρίσει πώς θα διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου, ποια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να ενεργοποιηθούν για τα δίκτυα άρδευσης, και με ποιον τρόπο θα αποφευχθούν στο μέλλον αντίστοιχες καθυστερήσεις σε κρίσιμες υποδομές ύδρευσης και άρδευσης στα Ελληνικά νησιά.

