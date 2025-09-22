ΣΥΡΙΖΑ – ΝέΑρ: Πυκνώνουν τα μηνύματα για τις συνεργασίες – Οι κόκκινες γραμμές Χαρίτση

Η συζήτηση για τις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο προκειμένου να υπάρξει απάντηση στον Μητσοτάκη, καλά κρατεί, όμως προς το παρόν μένει στις διαπιστώσεις ως επί το πλείστον. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, εκ των πραγμάτων έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για διαμόρφωση ενός μετώπου και διαμηνύουν ότι «κανένας μόνος δεν μπορεί», προσπαθώντας να πιέσουν και το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, ως επί το πλείστον, η συζήτηση αυτή μέχρι στιγμής παραμένει στο επίπεδο των διαπιστώσεων και των ζυμώσεων χωρίς ακόμη κάποια ορατά σημάδια που να δείχνουν ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για πιο συγκεκριμένα βήματα.

Τις τελευταίες μέρες, πάντως, τα μηνύματα εκατέρωθεν εντείνονται.

Η συνέντευξη του Αλέξη Χαρίτση στην «Αυγή της Κυριακής», η οποία είναι η πρώτη μετά τη διάσπαση του 2023, αντανακλά τη σημαντική βελτίωση των σχέσεων με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που έχει καταγραφεί τους τελευταίους μήνες.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, τοποθετείται σχετικά με τις συνεργασίες με δύο παρεμβάσεις του μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Στο κυριακάτικο σημείωμά του στο facebook δίνει ένα σήμα επείγοντος αφού τονίζει ότι η «πολιτική δεν είναι καφενείο συζητήσεων» αλλά «πράξη» και αυτή τη στιγμή απαιτείται «υπέρβαση των περιχαρακώσεων, των μικρόκοσμων και των μικροφιλοδοξιών» καθώς και η κατάρτιση ενός προγράμματος με αιχμές και κοινωνικές αναφορές που να «μπορεί να κινητοποιήσει τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που οργίζονται με τη Δεξιά και έχουν απογοητευτεί από την αναβλητικότητα της Αριστεράς». «Φτάνει με τα μισόλογα και τις υπεκφυγές» διαμηνύει, επαναφέροντας τη λογική «να προχωρήσουμε όσοι και όσες συμφωνούμε στη στρατηγική απάντηση. Για τον πόλο της Αριστεράς απέναντι στη Δεξιά. Σήμερα». Υπενθυμίζεται ότι η παρότρυνση για άμεση συνεργασία με όσους συμφωνούν θεωρήθηκε ότι φωτογραφίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, κατά την ΚΕ της Νέας Αριστεράς τον περασμένο Απρίλιο και ως εκ τούτου απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του κόμματος.

Στην «Αυγή» μιλά για την ανάγκη δημιουργίας ενός πόλου ανταγωνιστικού προς την Δεξιά, τον οποίο οριοθετεί από τις κεντρώες λογικές, στο κλίμα της κριτικής που έχει ασκήσει για τον Αλέξη Τσίπρα (φωτογραφικά) από τον Economist και μετά. Αναγνωρίζει την ανάγκη συμβιβασμών, στέκεται όμως περισσότερο στις «κόκκινες γραμμές», επιχειρώντας να τηρήσει ισορροπίες και με το εσωτερικό του κόμματος που δεν έχει ενιαία στάση και πλειοψηφικά απορρίπτει την άμεση συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τα «στρατηγικά» και προγραμματικά «όχι»

Έτσι ο Αλέξης Χαρίτσης βάζει τις εξής προϋποθέσεις:

«Όχι» σε κεντρώες ασάφειες – τύπου Σολτς στη Γερμανία – λογικές του μέσου όρου και θολές προτάσεις διότι «δεν έχουν αποτέλεσμα». Αναδεικνύει ως παράδειγμα τη συμμαχία Αριστεράς και Σοσιαλιστών στην Ισπανία.

«Όχι» σε «συμπράξεις κορυφής» προσωπικού χαρακτήρα.

Ανταγωνιστικός πόλος απέναντι στην Δεξιά με αριστερό – οικολογικό πρόσημο.

Σε προγραμματικό επίπεδο λέει 6 «όχι» (φθηνή ανάπτυξη, υπέρογκους εξοπλισμούς, στρατηγική κλειστών συνόρων, εξορύξεις, υπερτουρισμό, ιδιωτικοποιήσεις) προτείνοντας στο αντίποδα ισάριθμες προγραμματικές προτεραιότητες: «Φτηνή ανάπτυξη με διάλυση της εργασίας ή αυξήσεις στους μισθούς με δίκαιη φορολόγηση του πλούτου;

Υπέρογκοι εξοπλισμοί ή ενίσχυση του κοινωνικού κράτους; Κλειστά σύνορα ή πολιτική ένταξης των μεταναστριών και μεταναστών; Εξορύξεις χωρίς αύριο ή εκδημοκρατισμός της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ; Υπερ-τουρισμός και Airbnb ή διεύρυνση της παραγωγικής βάσης; Συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων ή δημόσιος έλεγχος σε στρατηγικές υποδομές»;

Καλπάκης: Η συνεργασία με τη Νέα Αριστερά έπρεπε να έχει ήδη γίνει

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ – όπου καταγράφεται μια ομοβροντία δηλώσεων υπέρ των συνεργασιών – το κυρίαρχο μήνυμα είναι αυτό του «επείγοντος» προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δεξιά.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Γραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιου Καλπάκη πως «η κοινοβουλευτική συνεργασία με την Νέα Αριστερά έχει ήδη αργήσει να γίνει (Αction24, 19/9/2025)». «Θεωρώ», πρόσθεσε, «ότι είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να είχε γίνει. Υπήρξαν δυσκολίες και συνεχίζουν να υπάρχουν δυσκολίες. Έγιναν όμως και θετικά βήματα πριν το καλοκαίρι, με την κοινή πρόταση για την προανακριτική του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κοινή τροπολογία για τη 13η σύνταξη, με μια σειρά πρωτοβουλιών που αφορούσαν τη Γάζα. Πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι μονόδρομος η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων». Επισήμανε δε ότι «αυτό αφορά και το ΠΑΣΟΚ», καθώς «είναι ένα σενάριο το οποίο ενοχλεί την κυβέρνηση».

Την Τετάρτη, υπενθυμίζεται, πραγματοποιείται εκδήλωση με θέμα τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, σε χώρο στην Παλλήνη όπου θα συμμετάσχουν ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, ο βουλευτής Α’ Αθήνας της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος, η ομότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ και πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη, το μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Γιώργος Μπουλμπασάκος και ο Γραμματέας του «ΚΟΣΜΟΣ» Πέτρος Κόκκαλης. Θα παρέμβει και Διονύσης Τεμπονέρας, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Άρης Ραβανός.

