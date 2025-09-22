Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Ελπίς: «Είμαστε σε οριακή κατάσταση. Ένας νοσηλευτής για 25 ασθενείς»

Σήμα κινδύνου για την ασφάλεια των ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Ελπίς», στέλνει το Σωματείο Εργαζομένων που καταγγέλλει τις δραματικές ελλείψεις σε νοσηλευτές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σωματείου οι εργαζόμενοι είναι στα όρια της εξουθένωσης, μια επικίνδυνη κατάσταση που απειλεί την υγεία τους αλλά και υποβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασθενείς με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια τους.

Το Σωματείο περιγράφει μια καθημερινότητα στην οποία τα ρεπό και οι άδειες δίνονται με το σταγονόμετρο, με πολλούς εργαζόμενους να καταφέρνουν να πάρουν μόλις πέντε ημέρες ξεκούρασης μετά από μεγάλο αγώνα.

«Επιπλέον τα νυχτερινά ρεπό τείνουν να καταργηθούν, ενώ σε περίπτωση ασθένειας συχνά ένας μόνο νοσηλευτής καλείται να καλύψει βάρδια για 10 έως και 25 ασθενείς».

Η εικόνα αυτή, όπως καταγγέλλεται, έχει οδηγήσει σε υπολειτουργία των χειρουργείων, καθώς λειτουργούν μόνο δύο αίθουσες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στη λίστα αναμονής.

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι ζητούν την άμεση ενίσχυση με επικουρικό προσωπικό, ακόμα και μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, καθώς και την επιστροφή των νοσηλευτών που αποσπάστηκαν λόγω πανδημίας εδώ και 2,5 χρόνια.

Παράλληλα, το Σωματείο προτείνει μικρή τροποποίηση στον οργανισμό του 2012 ώστε να ενταχθούν και τα επτά νέα τμήματα που έχουν δημιουργηθεί, κάτι που θα διασφαλίσει την πρόσληψη 70 επιπλέον ΠΕ νοσηλευτών.

«Υπάρχουν ήδη επτά θέσεις ΠΕ καλυμμένες, ενώ το κόστος ενός πανεπιστημιακού νοσηλευτή αντιστοιχεί περίπου σε δύο εργαζόμενους ΥΕ», επισημαίνει το σωματείο.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μάλιστα αφήνουν αιχμές προς το Υπουργείο Υγείας και την 1η ΥΠΕ, τονίζοντας ότι τα επίσημα στοιχεία για πληρότητα 65% δεν αντανακλούν την πραγματικότητα. Εξηγούν ότι τα στοιχεία βασίζονται σε οργανισμό που αναφέρεται σε 10 τμήματα, ενώ πλέον το νοσοκομείο διαθέτει 17, γεγονός που οδηγεί σε αποδυνάμωση των παλιών τμημάτων για να στελεχωθούν τα νεότερα.

Το σωματείο επισημαίνει ότι η υφιστάμενη κατάσταση είναι τραγικά επικίνδυνη τόσο για τους ίδιους όσο και για τους ασθενείς. Παράλληλα ζητά από την Πολιτεία να αναλάβει άμεσες πρωτοβουλίες με προσλήψεις νοσηλευτών ΠΕ αλλά και ΔΕ, πριν η κρίση προσωπικού οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες συνέπειες στη λειτουργία του νοσοκομείου.

