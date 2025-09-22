Xρυσοχοΐδης: Αστυνομικοί «εγκαθίστανται» μέσα στους καταυλισμούς Ρομά – «Τέλος στην ανοχή»

Την εγκατάσταση ενστόλων, μάχιμων και πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών μέσα στους οικισμούς των Ρομά ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως είπε στον στον ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί αυτοί θα έχουν έδρα εντός των καταυλισμών και θα υπάγονται στο Ελληνικό FBI.

«Σε ενάμιση μήνα από τώρα θα ξεκινήσει η εφαρμογή. Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν στις συνοικίες και τις γειτονιές, έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει πουθενά δυνατότητα αποφυγής του νόμου. Η εντελώς ακατανόητη ανοχή που υπάρχει δεκαετίες πρέπει να λάβει τέλος», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Όπως εξήγησε, το μεγαλύτερο πρόβλημα εγκληματικότητας εντοπίζεται στην Αττική, ωστόσο καταγράφεται πτώση. Διαχώρισε δε δύο επίπεδα: το οργανωμένο έγκλημα, που όπως είπε έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα με τη δράση του Ελληνικού FBI (1.400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 6 μήνες), και τη μικροεγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές, με ιδιαίτερο πρόβλημα στους καταυλισμούς Ρομά.

«Πέρα από τα ναρκωτικά, έχουμε να αντιμετωπίσουμε κλοπές και ληστείες – και αυτό το φαινόμενο βρίσκεται σε ύφεση», κατέληξε ο υπουργός.

