ΧΗΤΟΣ: Οδηγεί την ενεργειακή μετάβαση με ολοκλήρωση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 3,91 MW

Ένα σημαντικό βήμα προς τη βιώσιμη παραγωγή πραγματοποίησε η ΧΗΤΟΣ, μέλος του Ομίλου Green Beverages, με την ολοκλήρωση έργου εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 3,91 MW στις εγκαταστάσεις της στην Ήπειρο. Η επένδυση, ύψους 1.854.205 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε κατά 78,84% από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), με το υπόλοιπο ποσό να καλύπτεται από ίδια κεφάλαια της εταιρείας, ενισχύοντας στρατηγικά τη μετάβαση της εταιρείας σε πιο «πράσινη» παραγωγή.

Το έργο υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις, ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο του 2024 στις εγκαταστάσεις της ΧΗΤΟΣ στην Κρανούλα Ιωαννίνων, ενώ τον Ιούνιο ολοκληρώθηκαν οι εγκαταστάσεις σε Περίβλεπτο και ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων. Η παραγωγή ενέργειας βασίζεται στο μοντέλο αυτοπαραγωγής μέσω net metering, χωρίς αποθήκευση, χρησιμοποιώντας μονοκρυσταλλικά πάνελ τελευταίας γενιάς της AIKO και inverters της Huawei. Τη μελέτη, εγκατάσταση και υλοποίηση ανέλαβαν οι εταιρείες ENERGIA και Redex, αναγνωρισμένοι συνεργάτες στον τομέα των πράσινων ενεργειακών λύσεων.

Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή φτάνει τις 5.428 MWh, καλύπτοντας περίπου το 20% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της εταιρείας. Η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές CO₂ από 1.357 έως 2.734 τόνους ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περιβαλλοντικά στη φύτευση 3.709 δέντρων κάθε χρόνο.

Ο Γιώργος Βενιέρης, CEO της ΧΗΤΟΣ, τόνισε: «Η ολοκλήρωση αυτού του έργου σηματοδοτεί ένα μεγάλο βήμα προς τη βιώσιμη παραγωγή, με ουσιαστικά οφέλη για την εταιρεία, την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Πρόκειται για στρατηγική δέσμευση προς το μέλλον, αξιοποιώντας τεχνολογία που ανταποκρίνεται πλήρως στη δέσμευσή μας για υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων και μειωμένη εξάρτηση από συμβατικές πηγές. Επόμενος στόχος μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών και σε άλλες εγκαταστάσεις του Ομίλου, όπως η Ζήρεια και η Ορεστιάδα».

Η νέα επένδυση εναρμονίζεται πλήρως με τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της ΧΗΤΟΣ, συνδυάζοντας την επιχειρηματική ανάπτυξη με βιωσιμότητα, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και καινοτομία, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για πράσινη μετάβαση και τους ESG στόχους του Ομίλου Green Beverages. Με όραμα ένα καλύτερο αύριο, η ΧΗΤΟΣ συνεχίζει να επενδύει στη νέα «πράσινη» εποχή, δημιουργώντας ισχυρό αποτύπωμα για τον άνθρωπο, την οικονομία και τον πλανήτη.

Διαβάστε επίσης

Lamda: Βγάζει προς πώληση επιπλέον 470 σπίτια του Ελληνικού στην αγορά

Άνοδο 29% σε κύκλο εργασιών και 49% στα EBITDA κατέγραψε η Profile στο Α’ εξάμηνο 2025

Lavipharm: Άνοδο 5,7% στις πωλήσεις και 29,4% στα EBITDA στο Α’ εξάμηνο 2025