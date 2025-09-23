Η ακρίβεια και ο απαθής Αναγνωστόπουλος, το κρίσιμο ποσοστό για την τρίτη θητεία Μητσοτάκη, το μήνυμα Χρυσοχοΐδη για Ρούτσι και το τζάμπα άνοιγμα με Χαρακόπουλο  

Καλημέρα σας



Σε τσουνάμι που απειλεί να παρασύρει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης για ανάκαμψη απειλεί να μετατραπεί η ακρίβεια. Παρά τα πολλά μέτρα, τους ελέγχους, τις συστάσεις, τις απειλές φαίνεται ότι ιδίως τα σούπερ μάρκετ δεν πτοούνται. Κάποιοι μέσα στην κυβέρνηση λένε με νόημα ότι «αν υπήρχε επιτροπή ανταγωνισμού δεν θα γίνονταν αυτά» – κάτι θα ξέρουν ή έχουν διαπιστώσει για να λένε κάτι τέτοιο.

Όμως το… κακό παραγίνεται, όταν η κουβέντα πάει στο πώς (δεν) χειρίζεται τα θέματα ο αρμόδιος γενικός γραμματέας Εμπορίου Σωτήρης Αναγνωστόπουλος. Ο οποίος δέχεται βέλη από πολλά κυβερνητικά στελέχη, που του καταλογίζουν πως… πετάει χαρταετό – λένε κι άλλα που πρέπει να τα μελετήσει το Μαξίμου. Βέβαια, ο Αναγνωστόπουλος είναι ακόμα μία… «ανακάλυψη» του Άκη Σκέρτσου και αυτό δυσκολεύει την όποια προσπάθεια να αξιολογηθεί σωστά. Αλλά οι άλλοι, που και καταλαβαίνουν τι γίνεται και προσπαθούν να το διορθώσουν τι φταίνε; Και κυρίως τι φταίνε οι καταναλωτές που (την) πληρώνουν…

Το κρίσιμο ποσοστό για την τρίτη θητεία

Παρατηρώ ότι από την τρίτη και την τέταρτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ, οι διαπιστώσεις είναι κοινές: Χαμηλές πτήσεις για τη ΝΔ, κανένα κέρδος για την αντιπολίτευση, χώρος για νέα κόμματα και μικρή απήχηση των μέτρων. Γι’ αυτό και στη χθεσινή μέτρηση μία εταιρείας (Prorata αν θυμάμαι καλά), παρατήρησα ένα στοιχείο, που δίνει νέο ενδιαφέρον. Στην ερώτηση για το αν θα πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διεκδικήσει μια τρίτη, η απάντηση είναι στα όρια του… θρίλερ: 22% απαντά απερίφραστα και σθεναρά «ναι». Αυτοί είναι περίπου και οι «σίγουροι» ψηφοφόροι της ΝΔ, όπως δείχνει η «πρόθεση ψήφου» και αυτής, αλλά και άλλων εταιρειών. «Μάλλον ναι» απαντά ένα 13%, που είναι αυτοί που το σκέφτονται μεν θετικά, αλλά δεν είναι και… μασίφ που λέμε. Μπορεί να κινηθούν προς το «ναι» φανατικά, μπορεί και όχι όμως.

Το ότι η πρόσθεση των δύο ποσοστών είναι στο 35%, δεν είναι έτσι κι αλλιώς τόσο καλό. Για την ακρίβεια δεν αρκεί για το στόχο της αυτοδυναμίας, πλην εξαιρετικά ακραίου σεναρίου. Και ένα μικρό μέρος να χαθεί από αυτό το 13% που λέει «ναι», αλλά βάζει κι ένα γεμάτο σκέψεις και αμφιβολίες «μάλλον», τότε τα πράγματα γίνονται από δύσκολα έως… περίεργα. Απλά το επισημαίνω…

Η στάση Χρυσοχοΐδη για Ρούτσι

Πρέπει να το σκεφτεί καλά η κυβέρνηση πώς θα σταθεί απέναντι στην απεργία πείνας που κάνει ο Πάνος Ρούτσι, του γονιού που έχασε το παιδί του στα Τέμπη και ζητάει εκταφή. Δεν τα ξέρω τα δι(αδι)καστικά και μάλλον μικρή σημασία έχουν για τον πολιτικό και ανθρώπινο χειρισμό της υπόθεσης. Αν ακούσει κάτι έξαλλους, που άρχισαν πάλι να επιτίθενται στους συγγενείς, δεν θα τα πάει καλά, ας το αντιληφθούν. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματος, χωρίς αστερίσκους ή παραπομπή στη Δικαιοσύνη. Και είναι ο πρώτος υπουργός που το κάνει.Δεν είναι κακό να τον ακολουθήσουν κι άλλο…

Δεν… τσιμπάνε οι Καραμανλικοί

Τα όμορφα ανοίγματα όμορφα καίγονται. Κάπως έτσι σχολίασαν πολλοί στη ΝΔ τα όσα γίνονται στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ. Βλέπετε, η τοποθέτηση του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, προήλθε από την ιδέα να γίνει ένα άνοιγμα στους Καραμανλικούς. Αλλά στη συνεδρίαση που έγινε η εκλογή του, ο πιο Καραμανλικός από τους εναπομείναντες Καραμανλικούς, ο Γιώργος Βλάχος επέκρινε την ηγεσία για τη σχετική διαδικασία που ακολούθησε (εκλογή δια βοής) και έστειλε μήνυμα ότι η επιλογή Χαρακόπουλου δεν είναι ικανή να κατευνάσει την καραμανλική πτέρυγα στη ΝΔ.

Απίθανα σενάρια

Όχι απλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας – που ίσως κάποτε στο μέλλον μπορεί και να βγουν -, αλλά ακόμα πιο απίθανα είναι τα όσα (περιορισμένα είναι η αλήθεια) γράφονται περί σεναρίων για αναζήτηση εξωπολιτικού «πρωθυπουργού μίας κυβέρνησης συνεργασίας». Στη ακατάσχετη σεναριολογία κάποιοι έμπλεξαν διάφορα πρόσωπα, όπως τον Γιάννη Στουρνάρα, πιθανόν από προβοκατόρικη διάθεση. Για να σας δώσω να καταλάβετε, πιο εύκολο είναι να γίνουν φίλοι και να κάνουν μαζί κόμμα ο Τσίπρας με τον Τσακαλώτο, ή να πολιτευτεί με τον Μητσοτάκη ο… Κώστας Καραμανλής παρά να βρουν εφαρμογή τέτοια σενάρια…

Η Εφσύν και η επανέκδοση Ελευθεροτυπίας

Κινητικότητα στο χώρο του κεντροαριστερού τύπου, μετά την αγορά της Εφσύν από τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Το ενδιαφέρον είναι τώρα εάν αυτή η κίνηση θα επηρεάσει τα σχέδια για την επανέκδοση της Ελευθεροτυπίας – ο ιστορικός τίτλος ανήκει στον Βαγγέλη Μαρινάκη, ως γνωστό. Μου λένε λοιπόν ότι δεν υπήρχε πριν βιασύνη, δεν υπάρχει ούτε τώρα. Η βούληση είναι να επανεκδοθεί μέσα στο χειμώνα, έτσι κι αλλιώς. Από Ίδρυμα, που θα φτιαχτεί για το σκοπό αυτό και όχι από την εταιρεία που έχει τα άλλα μέσα του ομίλου.

Λάμπει η βιτρίνα τρίζει το πάτωμα

Οι ξένοι συνεχίζουν να μας βαθμολογούν ψηλά για τη φιλοξενία μας – και δίκαια, αφού από το χαμόγελο του σερβιτόρου μέχρι το «να περάσετε καλά» του ξενοδόχου, η Ελλάδα παραμένει… πρωταθλήτρια εξυπηρέτησης. Όμως, η τελευταία μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ μάς θυμίζει ότι πίσω από το λευκό χαμόγελο της «τουριστικής βιτρίνας» κρύβονται και ρωγμές.

Γιατί, όσο κι αν μας σώζει το φιλότιμο των εργαζομένων στον τουρισμό, οι κλιματικές και περιβαλλοντικές πιέσεις κάνουν θόρυβο. Οι τοπικές κοινωνίες φωνάζουν χρόνια τώρα για υποδομές, αντοχές και ενεργειακές ανάγκες. Μόνο που μέχρι χθες οι φωνές χάνονταν σαν καλοκαιρινός παφλασμός στα νησιά. Τώρα όμως άρχισαν να τα βλέπουν και οι ξένοι επισκέπτες. Αν δεν γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις, φοβόμαστε πως το «χαμόγελο της φιλοξενίας» θα χρειαστεί σύντομα… μπόλικη μόνωση για να μη σβήσει από τη ζέστη.

Διαβάστε επίσης

Μητσοτάκης και Ερντογάν στην Αμερική, η κίνηση Σαμαρά, ο Τσίπρας και η Καρυστιανού, μία γαλάζια ιδέα της Άννας για συνεργασία, ραντεβού στην Όλγας λέει ο Δούκας

Και ο Χρυσοχοΐδης υπέρ του Πάνου Ρούτσι: «Ανθρωπιστικά και ηθικά δίκαιο» το αίτημα της εκταφής

Ακρίβεια: Οργή στην κυβέρνηση για τα υπερκέρδη των σούπερ μάρκετ, ξεκινούν έλεγχοι – Μείωση σε 1.000 κωδικούς ζητάει ο Θεοδωρικάκος