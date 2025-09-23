search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 14:27
ΚΟΣΜΟΣ

23.09.2025 13:14

Η Παλαιστίνη αναγνωρίζεται και το Ισραήλ σβήνει τη Γάζα από τον χάρτη – Τέσσερις νεκροί σήμερα, σε απόγνωση οι κάτοικοι

Ο στρατός του Ισραήλ εξακολουθεί να προωθείται πιο βαθιά στις πλέον κατοικημένες περιοχές της πόλης της Γάζας σήμερα, λίγες ώρες μετά το μήνυμα που (δεν) πήραν από τον ΟΗΕ.

Παρά την διεθνή αναγνώριση, ο IDF συνεχίζει την επιχείρηση κατάληψης της Γάζας, με τα δεινά των πολιτών να συνεχίζονται.

Στο τελευταίο χτύπημα, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κτίρια κατοικιών και οι κάτοικοι βλέπουν την χθεσινή κίνηση στον ΟΗΕ με… ψιλά γράμματα την δεδομένη στιγμή, αφού κινδυνεύουν . 

«Δεν είμαστε ακλόνητοι, είμαστε αβοήθητοι. Δεν έχουμε χρήματα για να φύγουμε προς τον νότο και δεν έχουμε εγγυήσεις ότι αν το κάνουμε, το Ισραήλ δεν θα μας βομβαρδίσει. Οπότε μένουμε», δήλωσε η Χούντα, μητέρα δύο παιδιών.

«Τα παιδιά τρέμουν όλη την ώρα λόγω του ήχου των εκρήξεων, κι εμείς επίσης. Εξαφανίζουν μια πόλη ηλικίας χιλιάδων ετών και ο κόσμος γιορτάζει τη συμβολική αναγνώριση ενός κράτους που δεν θα σταματήσει σκοτώνεται», κατήγγειλε.

«Τώρα μας σκοτώνουν ως πολίτες της Παλαιστίνης;»

Οι ισραηλινές δυνάμεις πυροδότησαν οχήματα γεμάτα εκρηκτικά στις συνοικίες Σάμπρα και Τελ αλ Χάουα, την ώρα που τα άρματα μάχης προωθούνταν στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας. Κάτοικοι δήλωσαν ότι οι εκρήξεις κατέστρεψαν δεκάδες σπίτια και δρόμους.

Τρία νοσοκομεία τέθηκαν χθες Δευτέρα εκτός λειτουργίας λόγω των ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο το υγειονομικό σύστημα στη Γάζα και στερώντας από τους κατοίκους την ιατρική φροντίδα, επεσήμαναν οι τοπικές αρχές.

«Τώρα μας σκοτώνουν ως πολίτες του κράτους της Παλαιστίνης; Αυτό συνέβη;», διερωτήθηκε ο Αμπού Μουστάφα, λίγες ώρες αφού εγκατέλειψε το σπίτι του στην πόλη της Γάζας καθώς πλησίαζαν τα ισραηλινά άρματα μάχης.

«Αυτές οι χώρες που ξαφνικά θυμήθηκαν ότι η Παλαιστίνη είναι υπό κατοχή, ξέχασαν ότι η Γάζα σβήνεται από τον χάρτη. Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος, θέλουμε να σταματήσει η σφαγή μας, αυτό χρειαζόμαστε τώρα, όχι ανακοινώσεις», τόνισε.

