search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 23:13
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 22:06

Νέα Υόρκη: Διαδοχικές συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

23.09.2025 22:06
mitsotakis nea yorki 99- new

Με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev, τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου Mostafa Kabal Madbouly, τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε, Dr Julius Maada Bio και τον Πρόεδρο της Υεμένης Rashad Al-Alimi συναντήθηκε ο πρωθυπουργός στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη .

Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν συζητήθηκε η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των κάθετων διασυνδέσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε την πρόσφατη συμφωνία με την Αρμενία, την οποία χαρακτήρισε θετική εξέλιξη προς όφελος της ειρήνης στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου συζητήθηκε η στρατηγική σχέση των δύο χωρών και η σημασία της συνεργασίας στον τομέα της Μετανάστευσης. Συζητήθηκε ακόμα το θέμα της συμφωνίας για την Ι.Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε συζητήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο Υεμένης, Rashad Al-Alimi, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στην κυβέρνηση και υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Ζητά να κατατεθούν νέα έγγραφα στην επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Παράθυρο» για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν αναζητούν Αθήνα και Άγκυρα – Πώς φτάσαμε στην αναβολή, το παρασκήνιο

«Δεν θα απολογηθούμε εμείς» λέει ο Μαρινάκης για την αναβολή του τετ α τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μην πέσουμε στην παγίδα κλιμάκωσης» του Πούτιν, λέει ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους

ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Έκρηξη στο Όσλο – Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό

rouketa-arma-russia
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανικό σχέδιο αντιμετώπισης 1.000 τραυματιών στρατιωτών την ημέρα σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία

Untitled-design-50
ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντώνεται το μποϊκοτάζ στο Ισραήλ: Αποκλείστηκε από τη διεθνή τουριστική έκθεση στο Ρίμινι, δυσαρέσκεια Μελόνι

routh
ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος για όλες τις κατηγορίες ο 59χρονος που επιχείρησε να σκοτώσει τον Τραμπ σε γήπεδο γκολφ – Προσπάθησε να αυτοτραυματιστεί μετά την ετυμηγορία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

marinella-remos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνο το βράδυ - Δυστυχώς ούτε έφυγε ούτε έμεινε» (Video)

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 23:12
berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μην πέσουμε στην παγίδα κλιμάκωσης» του Πούτιν, λέει ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους

ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Έκρηξη στο Όσλο – Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό

rouketa-arma-russia
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανικό σχέδιο αντιμετώπισης 1.000 τραυματιών στρατιωτών την ημέρα σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση