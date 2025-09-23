Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικό χρέος και προστασία των δανειοληπτών

Τέσσερις άξονες για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών περιλαμβάνει τροπολογία του ΠΑΣΟΚ που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να την παρουσιάσει αύριο σε παρέμβασή του, στη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τροπολογία προβλέπει την προστασία και των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.

«Με την πρόταση μας δίνεται ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που σήμερα ασφυκτιούν από την πίεση της αυθαιρεσίας και της αδιαλλαξίας τραπεζών, funds και servicers», τονίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη και σημειώνουν ότι οι προτάσεις έχουν στραμμένο το βλέμμα στις ανάγκες των πολιτών, όχι των κερδοσκόπων, δίνοντας κοινωνικά δίκαιες και βιώσιμες λύσεις, εκεί που η σημερινή κυβέρνηση έχει αποδεδειγμένα αποτύχει καθώς πέραν των άλλων δεν διαθέτει την πολιτική βούληση.

«Το ιδιωτικό χρέος είναι δίδυμος αδελφός της ακρίβειας, περιορίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και απειλώντας τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Οι βασικοί άξονες της τροπολογίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ αφορούν:

1) Στην προστασία δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο εισάγοντας μια δίκαιη κατανομή του συναλλαγματικού κινδύνου μεταξύ τραπεζών και οφειλετών, καθώς αναλαμβάνεται κατά τα δύο τρίτα από τον πιστωτή και κατά το ένα τρίτο από τον οφειλέτη. Με βάση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπεται αναδρομικός επανυπολογισμός των οφειλών με ευνοϊκότερη ισοτιμία και διασφαλίζεται ότι οι ρυθμίσεις καλύπτουν και συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί ή μετατραπεί σε ευρώ.

2) Στην αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με την καθιέρωση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία και μία σειρά αλλαγών που θα διευκολύνουν την παραγωγή ρεαλιστικών προτάσεων, ενισχύεται ο Κώδικας Δεοντολογίας και καθιερώνεται η υποχρέωση αιτιολογημένης απόρριψης των προτάσεων των οφειλετών. Συγκροτούνται, ακόμα, Επιτροπές Διευθέτησης Οφειλών για τη διασφάλιση βιώσιμων ρυθμίσεων, ενώ θεσπίζονται κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης υποχρεώσεων από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης.

3) Στην υποχρέωση των εταιρειών διαχείρισης να τηρούν καταστήματα ή να συνεργάζονται με καταστήματα τραπεζών σε κάθε περιφερειακή ενότητα, στα οποία θα μπορεί να απευθυνθεί ο οφειλέτης για να εξυπηρετηθεί για τα ζητήματα που συνδέονται με την οφειλή του, και την συνακόλουθη υποχρέωσή τους να τηρούν αρχείο με τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, να παρέχουν αναλυτική ενημέρωση για το ιστορικό της οφειλής αλλά και των προτάσεων ρύθμισης. Αντιμετωπίζονται καταχρηστικές και αθέμιτες πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

4) Στη διασφάλιση της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές με την κατάργηση καταχρηστικών και αδιαφανών χρεώσεων σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Διασφαλίζεται η πρόσβαση των καταναλωτών στις τραπεζικές υπηρεσίες, αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα των υπέρογκων χρεώσεων στις διατραπεζικές συναλλαγές σε καταστήματα, έτσι ώστε να πληρώνουν στο κατάστημα το ίδιο ποσό με τις διαδικτυακές συναλλαγές, προσαυξημένο μόνο με το πραγματικό κόστος εξυπηρέτησης. Οι τράπεζες, τέλος, πρέπει να εξηγούν για κάθε χρέωση αν πρόκειται για πραγματικό λειτουργικό κόστος ή αμοιβή υπηρεσίας, ώστε να ελέγχεται η νομιμότητα και το εύλογο ύψος.

«Μετά την παρουσίαση της «Μαύρης Βίβλου» της Κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει το δικό του διαφορετικό σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες προστασίας των πολιτών και διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή ενώ παράλληλα κατοχυρώνει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στις τραπεζικές συναλλαγές», επισημαίνεται.

