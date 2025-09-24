search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 12:30
ΕΛΛΑΔΑ

24.09.2025 10:53

Αθήνα: Δάγκωσε αστυνομικό, απείλησε γυναίκα με ψαλίδι και χτύπησε πεζό με μπουκάλι

24.09.2025 10:53
peripoliko_new

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται, μεταξύ άλλων, 24χρονος, που δάγκωσε και αστυνομικό προκειμένου να μη συλληφθεί, στο κέντρο της Αθήνας.

Αρχικά ο 24χρονος Παλαιστίνιος εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη να επιχειρεί με ένα ψαλίδι να τραυματίσει μία αλλοδαπή γυναίκα, από δύο άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ.

Όταν προσπάθησαν να τον σταματήσουν, ο 24χρονος χτύπησε έναν αστυνομικό στο κεφάλι και δάγκωσε τον δεύτερο πόδι, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Όταν οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι νωρίτερα στην οδό Μάρνης είχε χτυπήσει με ένα γυάλινο μπουκάλι στο κεφάλι έναν άλλο αλλοδαπό και μετά του άρπαξε ένα τσαντάκι που κατά δήλωση του θύματος περιείχε περίπου 600 ευρώ σε μετρητά.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο «Γ. Γεννηματάς».

Ο 24χρονος είχε στην κατοχή του ένα σακίδιο,στο οποίο βρέθηκαν 5 μαχαίρια και ακόμα ένα ψαλίδι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

bisbikis-vandi-new
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για Βανδή: «Θα είναι η πρώτη πρεμιέρα της Δέσποινας που δεν θα είμαι» (Video)

emvolio new
ΥΓΕΙΑ

Θεραπευτική κλινική Νοσοκομείου Αλεξάνδρα: Όλα τα εμβόλια που συστήνουν οι εξειδικευμένοι γιατροί στους καρκινοπαθείς

adonis georgiadis 55- new
ΥΓΕΙΑ

Άδωνις Γεωργιάδης προς τους διοικητές Νοσοκομείων: «Δεν θα επιτρέψω εκτροχιασμό στον προϋπολογισμό. Μειώστε τα χρέη»

one-battle-after-another_2409_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«One Battle After Another»: Ο Martin Scorsese αποθεώνει τη νέα ταινία του Paul Thomas Anderson, με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio

ethniki-200-xiliometra-4
ΕΛΛΑΔΑ

Πόσταρε βίντεο όπου έτρεχε με 205 χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και συνελήφθη

lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

