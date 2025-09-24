Αθήνα: Δάγκωσε αστυνομικό, απείλησε γυναίκα με ψαλίδι και χτύπησε πεζό με μπουκάλι

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται, μεταξύ άλλων, 24χρονος, που δάγκωσε και αστυνομικό προκειμένου να μη συλληφθεί, στο κέντρο της Αθήνας.

Αρχικά ο 24χρονος Παλαιστίνιος εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Χαλκοκονδύλη να επιχειρεί με ένα ψαλίδι να τραυματίσει μία αλλοδαπή γυναίκα, από δύο άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ.

Όταν προσπάθησαν να τον σταματήσουν, ο 24χρονος χτύπησε έναν αστυνομικό στο κεφάλι και δάγκωσε τον δεύτερο πόδι, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Όταν οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι νωρίτερα στην οδό Μάρνης είχε χτυπήσει με ένα γυάλινο μπουκάλι στο κεφάλι έναν άλλο αλλοδαπό και μετά του άρπαξε ένα τσαντάκι που κατά δήλωση του θύματος περιείχε περίπου 600 ευρώ σε μετρητά.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο «Γ. Γεννηματάς».

Ο 24χρονος είχε στην κατοχή του ένα σακίδιο,στο οποίο βρέθηκαν 5 μαχαίρια και ακόμα ένα ψαλίδι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

