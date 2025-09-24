search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

24.09.2025 12:32

Γεωργιάδης: «Δεν υπάρχει καμία μελέτη στην Ευρώπη που να συνδέει με αυτισμό τη χρήση παρακεταμόλης από εγκύους»

24.09.2025 12:32
Ο Αδωνις Γεωργιάδης αντιτίθεται στις δηλώσεις Τραμπ και τη συσχέτιση της χρήσης παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη με τον αυτισμό.

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε ότι δεν υπάρχει επιστημονική μελέτη στην Ευρώπη που να συνδέει την παρακεταμόλη με αυτισμό.

«Ο ΕΟΦ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξέδωσαν ανακοίνωση που διαβεβαιώνει ότι δεν συνιστάται η αποφυγή της παρακεταμόλης. Πάντα συμβουλεύεστε τον γιατρό σας». Ο ίδιος σημείωσε πως δεν δίνει ιατρικές συμβουλές, καθώς «δεν είμαι γιατρός, είμαι υπουργός Υγείας».

Για τη μετανάστευση και τις θέσεις Τραμπ στον ΟΗΕ ανέφερε πως «συμφωνεί απολύτως» με την τοποθέτηση του Αμερικανού περί αυστηρής φύλαξης συνόρων. «Η Ευρώπη έκανε τεράστιο λάθος με την αριστερίστικη λογική δεκαετιών. Τα σύνορα είναι σύνορα. Τελεία και παύλα», τόνισε.

Αναφορικά με την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, υπογράμμισε ότι «είτε γίνει η συνάντηση, είτε δεν γίνει, η αντιπολίτευση θα μας κατηγορήσει».

Αναφερόμενος στον Πάνο Ρούτσι, που βρίσκεται στη 10η ημέρα απεργίας πείνας, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Δεν μπαίνω σε αντιδικία με τον πατέρα. Έχει τον πόνο του και τον σέβομαι».

Για τη φαρμακευτική δαπάνη, ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα «έχει βελτιώσει την κατάσταση τα τελευταία δύο χρόνια», ενώ πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις και σε ζητήματα που αφορούν τον ΟΓΑ και τα γενόσημα. Σχετικά με πιθανές αντιδράσεις, υπογράμμισε πως «δεν προβλέπει ιδιαίτερη πολιτική σύγκρουση, καθώς λύνει διαχρονικά αιτήματα».

1 / 3