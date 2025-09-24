search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 16:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 14:27

Η Κομισιόν απαντά στον Τραμπ για το μεταναστευτικό: «Η προσέγγιση της ΕΕ στο ζήτημα αποδίδει»

24.09.2025 14:27
komision-new

Μετά την… άβολη θέση που ήρθε η Κομισιόν από την επίθεση του Τραμπ για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη, αντέδρασε με μία… σοφτ απάντηση.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα μετανάστευσης Μάρκους Λάμερτ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η ΕΕ έχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση της μετανάστευσης, για την προστασία των συνόρων μας και για τη στενή συνεργασία με χώρες εταίρους».

Όπως είπε ο ίδιος, «η προσέγγιση αποδίδει» δίνοντας συγκεκριμένα στοιχεία. «Οι παράτυπες διελεύσεις συνόρων μειώθηκαν το 2024 κατά 38% και βλέπουμε άλλη μια μείωση πάνω από 20% φέτος, στο πρώτο μισό του έτους. Συνεχίζουμε εντατικά τις προσπάθειές μας».

Ο ίδιος μίλησε και για το νέο ευρωπαϊκό σύστημα επιστροφών που έχει προτείνει η Κομισιόν, τονίζοντας ότι πρέπει να εφαρμοστεί «διότι δεν είναι δυνατόν να αποχωρεί μόνο 1 στους 5 που θα έπρεπε να επιστραφούν από την ΕΕ. Προτείναμε επίσης να τριπλασιαστεί η χρηματοδότηση για τη διαχείριση συνόρων και μετανάστευσης στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Και γνωρίζετε ότι το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του επόμενου έτους, με ενισχυμένους ελέγχους στα σύνορα, ελέγχους ασφαλείας, ταχύτερες διαδικασίες επιστροφής και αυστηρούς, αλλά δίκαιους κανόνες για τους αιτούντες», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης:

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Συνελήφθη ένας άνδρας στη Βρετανία

Γαλλία: 14χρονος μαθητής, οπαδός του ναζισμού, μαχαίρωσε καθηγήτρια στο πρόσωπο

«Στόλος για τη Γάζα»: Προκαλεί η ισραηλινή πρεσβεία, ο «στολίσκος της Χαμάς ακολουθεί βίαιη πορεία» – «Έπλεαν σε διεθνή ύδατα», λέει το Λιμενικό (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maxitika aeroplana 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη: «Είμαστε έτοιμοι» απειλεί το ΝΑΤΟ, για «υστερίες» μιλά η Μόσχα – «Είμαστε αρκούδα» απαντά στα περί «χάρτινης τίγρης» του Τραμπ

respiratory-infection_2409_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Μαζί με την έναρξη των σχολείων έρχονται και οι λοιμώξεις – Τι πρέπει να προσέξουν γονείς και μαθητές

famellos_2409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Η κυβέρνηση είναι αναντίστοιχη των επικίνδυνων εξελίξεων για την πατρίδα μας, για την Ευρώπη και για τον κόσμο»

diamantopoulou-karystianou-doukas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ απέναντι στα Τέμπη: Η Διαμαντοπούλου επιτίθεται στην Καρυστιανού, ο Δούκας αναγνωρίζει τον αγώνα της

tebi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Γονείς θύματος ζητούν να ασκηθεί δίωξη στην εταιρεία που κατασκεύασε τα έλαια σιλικόνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 16:11
maxitika aeroplana 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη: «Είμαστε έτοιμοι» απειλεί το ΝΑΤΟ, για «υστερίες» μιλά η Μόσχα – «Είμαστε αρκούδα» απαντά στα περί «χάρτινης τίγρης» του Τραμπ

respiratory-infection_2409_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Μαζί με την έναρξη των σχολείων έρχονται και οι λοιμώξεις – Τι πρέπει να προσέξουν γονείς και μαθητές

famellos_2409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Η κυβέρνηση είναι αναντίστοιχη των επικίνδυνων εξελίξεων για την πατρίδα μας, για την Ευρώπη και για τον κόσμο»

1 / 3