ΠΟΛΙΤΙΚΗ

24.09.2025 01:15

Κυβερνητική πηγή: Δύσκολο να πραγματοποιηθεί το τετ α τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν – Τι απαντά στα περί πρόωρης ανακοίνωσης της συνάντησης από την Αθήνα

24.09.2025 01:15
mitsotakis erdogan nea iorki – new

Ανώτατη κυβερνητική πηγή από την Νέα Υόρκη, απάντησε σχετικά με την εκδοχή που δίνουν οι Τούρκοι για την αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει η συνάντηση. Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο (σ.σ την Τετάρτη). Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας».

Υπενθυμίζεται πως, σε άρθρο της η Millyet αναφέρει πως η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Ερντογάν και του Έλληνα Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, οι οποίοι βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για την 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Άγκυρας.

Ο λόγος για την αναβολή αναφέρθηκε στη συμμετοχή του Προέδρου Ερντογάν σε συνάντηση Αράβων και Ισλαμιστών ηγετών στη Νέα Υόρκη , η οποία είχε προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα. Η συνάντηση αναμενόταν να πραγματοποιηθεί στο Τουρκικό Μέγαρο.

Όπως αναφέρει η Milliyet, το αίτημα για τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη προήλθε από την Αθήνα. Ο Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς, κύριος Σύμβουλος του Τούρκου προέδρου για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια, συζήτησε το θέμα με τον Έλληνα ομόλογό του την περασμένη εβδομάδα. Λόγω του φορτωμένου προγράμματος του Ερντογάν, επιτεύχθηκε συμφωνία για την έκδοση δήλωσης μετά από μια τέτοια συνάντηση. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε τη συνάντηση κατά παράβαση της συμφωνίας. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η προγραμματισμένη συνάντηση αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Άγκυρας.

