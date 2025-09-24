Ο Γ. Στουρνάρας προτρέπει τις τράπεζες να στηρίξουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο λίγους μεγάλους πελάτες

Μπορεί να πέρασε στα ψιλά, αλλά η συνέντευξη του Γ. Στουρνάρα στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ χθες αποτέλεσε μία από τις σπάνιες φορές που ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ασκεί ανοιχτή κριτική στις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Ο Γ. Στουρνάρας επικεντρώθηκε κυρίως στην αδυναμία των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών να στηρίξουν ισόρροπα τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, την έλλειψη ανταγωνισμού και την προτίμηση των τραπεζών να εξυπηρετούν λίγους πολύ μεγάλους πελάτες.

Ο Γ. Στουρνάρας ανέφερε ότι πλέον γίνεται αισθητός ο ανταγωνισμός από νεότερους τραπεζικούς παίκτες, όπως η Crediabank, η Optima, η Viva, αλλά και ορισμένες συνεταιριστικές τράπεζες, όπως η Τράπεζα Καρδίτσας, την οποία επαίνεσε δημόσια για την πρωτοβουλία της να χρηματοδοτεί μικρότερες επιχειρήσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι και η Revolut εισέρχεται στην ελληνική αγορά και αναμένεται να κερδίσει μερίδιο αν οι συστημικές τράπεζες δεν προσαρμόσουν εγκαίρως τα επιτόκια τους, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τις μεγάλες τράπεζες για την ανάγκη αλλαγής στρατηγικής.

Σχετικά με τα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο Γ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Οι μεγάλες τράπεζες προτιμούν να διαχειρίζονται λίγους μεγάλους πελάτες, διότι η διεύρυνση προς μικρότερους πελάτες απαιτεί περισσότερο χρόνο και κεφάλαια, ενώ αυξάνει τον επιχειρησιακό κίνδυνο. Για τον λόγο αυτό, ο Γ. Στουρνάρας υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης μικρότερων τραπεζών και τη συμμετοχή της Αναπτυξιακής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης, που μπορούν να καλύψουν το κενό και να υποστηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η παρέμβαση του Γ. Στουρνάρα υπήρξε σαφής και σε σχέση με τα επιχειρήματα των τραπεζών για το πλεόνασμα καταθέσεων και τη δομή τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυριαρχία των λογαριασμών όψεως αντικατοπτρίζει την απουσία αποταμιεύσεων και πλούτου στην κοινωνία, περιορίζοντας την ικανότητα των τραπεζών να εφαρμόσουν επιθετική πολιτική προσέλκυσης καταθέσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι πολύ χαμηλές αποδοχές των μικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, σε συνδυασμό με τη φοροδιαφυγή, αποτελούν αξεπέραστο εμπόδιο για τραπεζική χρηματοδότηση, γεγονός που συνδέεται περισσότερο με δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας παρά με την πολιτική των τραπεζών.

Ωστόσο, ο Γ. Στουρνάρας δεν περιορίστηκε στις εξηγήσεις, αλλά επισήμανε ότι η συγκεντρωτική λογική των συστημικών τραπεζών παραμένει πρόβλημα. Η εστίαση στους λίγους μεγάλους πελάτες περιορίζει τον ανταγωνισμό, κρατάει μακριά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιβραδύνει τη ρευστότητα στην αγορά. Παρά τη βελτίωση των διαδικασιών και την τεχνολογική πρόοδο, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες δείχνουν ότι προτιμούν τη σιγουριά των μεγάλων πελατών από την ενεργή στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Συνολικά, η παρέμβαση του Γ. Στουρνάρα αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ευελιξία στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ενώ υπογραμμίζει τις χρόνιες αδυναμίες των μεγάλων τραπεζών, που παραμένουν συγκεντρωτικές και με περιορισμένο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων. Η σπάνια αυτή και σαφής κριτική δείχνει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί στενά τη συμπεριφορά των συστημικών τραπεζών και δεν διστάζει να τους υπενθυμίσει ότι η αγορά αλλάζει και απαιτεί ενεργή συμμετοχή στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Διαβάστε επίσης:

UEFA Europa League: Το «ταξίδι» του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στη League Phase ξεκινά στην COSMOTE TV

Τράπεζα Κύπρου: Τα σχέδια της για την ελληνική αγορά, ένα χρόνο μετά την επιστροφή της στο ΧΑ

BriQ Properties: Κατασκευάζει τρίτο Κέντρο Αποθήκευσης στον Ασπρόπυργο ενισχύοντας στρατηγικά το χαρτοφυλάκιό της