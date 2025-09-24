search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 10:33
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 08:57

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μανχάταν

24.09.2025 08:57
bartholomios new

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, στο Μανχάταν.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχτηκε ο Αρχιεπισκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και μάλιστα είχαν και θερμή συνομιλία που είχε να κάνει με τον Μπλούμπεργκ.

«Απέναντι μένει κάποιος που τον ξέρετε, ο δήμαρχος Μπλούμπεργκ» του είπε ο Ελπιδοφόρος με τον πρωθυπουργό να απαντά «φίλος».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την επίσκεψη του κ.Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ατμόσφαιρα χαρακτηρίστηκε εγκάρδια, με την ελληνική αντιπροσωπεία να εκφράζει τη στήριξή της στο έργο του Πατριάρχη.

Διαβάστε επίσης

Ο Ερντογάν ανέβαλε το τετ α τετ με Μητσοτάκη – Τι επικαλέστηκε η Τουρκία

Θεοδώρα Τζάκρη: Συμπαράσταση στον Πάνο Ρούτσι – «Αυτονόητο δικαίωμα η εκταφή»

Boυλή: ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστερά θέτουν ζήτημα ασυμβίβαστου για μέλη του ΔΣ του ΟΣΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsaneio-nosokomeio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ναυτικός μεταφέρθηκε στο Τζάνειο χωρίς τις αισθήσεις του – Πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα ισογείου γκαράζ σε πλοίο

embolio ilara 654- new
ΥΓΕΙΑ

Έλληνες παιδίατροι: «Ευθεία απειλή για τη δημόσια υγεία οι δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ για παρακεταμόλη και εμβόλια»

trump-putin-kim-texniti-noimosini
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης «σκίζουν» τους παγκόσμιους ηγέτες – 2,2 δισ. προβολές σε λίγους μήνες

MHTSOTAKHS-ERDOGAN6
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαιολογίες που δεν στέκουν, από Μαξίμου και ΥΠΕΞ για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

metro_evaggelismos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός «Ευαγγελισμός» λόγω βλάβης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 10:31
tsaneio-nosokomeio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ναυτικός μεταφέρθηκε στο Τζάνειο χωρίς τις αισθήσεις του – Πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα ισογείου γκαράζ σε πλοίο

embolio ilara 654- new
ΥΓΕΙΑ

Έλληνες παιδίατροι: «Ευθεία απειλή για τη δημόσια υγεία οι δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ για παρακεταμόλη και εμβόλια»

trump-putin-kim-texniti-noimosini
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης «σκίζουν» τους παγκόσμιους ηγέτες – 2,2 δισ. προβολές σε λίγους μήνες

1 / 3