Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μανχάταν

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, στο Μανχάταν.
Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχτηκε ο Αρχιεπισκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και μάλιστα είχαν και θερμή συνομιλία που είχε να κάνει με τον Μπλούμπεργκ.
«Απέναντι μένει κάποιος που τον ξέρετε, ο δήμαρχος Μπλούμπεργκ» του είπε ο Ελπιδοφόρος με τον πρωθυπουργό να απαντά «φίλος».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την επίσκεψη του κ.Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η ατμόσφαιρα χαρακτηρίστηκε εγκάρδια, με την ελληνική αντιπροσωπεία να εκφράζει τη στήριξή της στο έργο του Πατριάρχη.
