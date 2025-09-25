Αυστραλιανή ταινία υπέστη μοντάζ στην Κίνα για να κάνει… ομοφυλόφιλο ζευγάρι ετεροφυλόφιλο

Μια αυστραλιανή ταινία που τροποποιήθηκε ψηφιακά για να μετατρέψει ένα ομόφυλο ζευγάρι σε ετεροφυλόφιλο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους κινηματογραφόφιλους στην Κίνα.

Μια ταινία τρόμου με πρωταγωνιστές τους Ντέιβ Φράνκο και Άλισον Μπρι προβλήθηκε σε επιλεγμένους κινεζικούς κινηματογράφους στις 12 Σεπτεμβρίου. Οι θεατές αργότερα συνειδητοποίησαν ότι ορισμένες σκηνές είχαν τροποποιηθεί, αφού στιγμιότυπα οθόνης που έδειχναν τις αρχικές σκηνές έγιναν viral στο διαδίκτυο.

Η ταινία επρόκειτο να κάνει επίσημα πρεμιέρα στις 19 Σεπτεμβρίου – αλλά μέχρι την Πέμπτη δεν είχε προβληθεί ακόμη στους κινηματογράφους.

Η Neon, η εταιρεία διανομής της ταινίας παγκοσμίως, καταδίκασε αργότερα το μοντάζ, λέγοντας ότι δεν «ενέκρινε [αυτήν] την μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία… και απαίτησε να σταματήσει η διανομή», σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η υπερφυσική ταινία τρόμου, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αυστραλού Michael Shanks, ακολουθεί ένα ζευγάρι που μετακομίζει στην επαρχία και βρίσκεται αντιμέτωπο με μια μυστηριώδη δύναμη που επηρεάζει τα σώματα, τις ζωές και τη σχέση τους.

Η ταινία Together, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance τον Ιανουάριο και κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ και την Αυστραλία τον Ιούλιο, έχει λάβει σε μεγάλο βαθμό θετικές κριτικές από τους κριτικούς, κερδίζοντας βαθμολογία 90% στην ιστοσελίδα κριτικών ταινιών Rotten Tomatoes.

Αλλά μόλις ξεκίνησαν οι προβολές στην Κίνα αυτόν τον μήνα, οι θεατές παρατήρησαν ότι ορισμένες σκηνές σεξ και γυμνού είχαν τροποποιηθεί.

A U.S. film distributor has criticized a Chinese studio for reportedly using artificial intelligence to turn a gay couple straight when distributing the body horror movie “Together” in China. https://t.co/yGHRXeg5Xc September 25, 2025

Σε μια σκηνή που απεικόνιζε τον πρωταγωνιστή στο ντους, παρατήρησαν ότι η κινεζική εκδοχή είχε προσθέσει ατμό για να κρύψει το γυμνό σώμα του.

Τα περισσότερα παράπονα, ωστόσο, αφορούσαν μια εικόνα που απεικόνιζε ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι, η οποία είχε τροποποιηθεί ψηφιακά, με το πρόσωπο ενός άνδρα να έχει αντικατασταθεί από ένα γυναικείο. Αρκετές αναφορές στη σχέση μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στην ταινία αφαιρέθηκαν επίσης.

Δεν είναι ασυνήθιστο για την Κίνα – όπου ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου δεν αναγνωρίζεται και τα ΛΟΑΤΚΙ θέματα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ταμπού – να λογοκρίνει περιεχόμενο ΛΟΑΤΚΙ. Αλλά αυτή τη φορά, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης χτύπησε νεύρο.

«Δεν πρόκειται πλέον απλώς για θέμα περικοπών – είναι θέμα διαστρέβλωσης και ψευδούς παρουσίασης», αναφέρει μια ανάρτηση στην δημοφιλή κινεζική πλατφόρμα κριτικών κινηματογράφου Douban, όπου η ταινία έχει βαθμολογία 6,9 στα 10.

«Όχι μόνο άλλαξαν την πλοκή, αλλά και δεν σέβονταν τον σεξουαλικό προσανατολισμό του ηθοποιού. Είναι αηδιαστικό», γράφει ένας άλλος.

Την Τετάρτη, η Neon, η εταιρεία παγκόσμιας διανομής της ταινίας, τάχθηκε κατά των μοντάζ, επικρίνοντας την Hishow, την κινεζική εταιρεία διανομής της ταινίας, η οποία δεν έχει ακόμη σχολιάσει το θέμα.

«Η Neon δεν εγκρίνει την μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία της ταινίας από την Hishow και έχει απαιτήσει να σταματήσουν τη διανομή αυτής της τροποποιημένης έκδοσης», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση που έστειλε στο BBC.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίνα χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να τροποποιήσει σεξουαλικό περιεχόμενο. Στην ταινία Oppenheimer, βραβευμένη με Όσκαρ, μια γυμνή σκηνή με την Φλόρενς Πιου υπέστη επεξεργασία ώστε να φορά ένα μαύρο φόρεμα που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη για τους κινεζικούς κινηματογράφους.

Από τον Φεβρουάριο, τουλάχιστον 30 συγγραφείς ομοφυλοφιλικών ερωτικών μυθιστορημάτων, σχεδόν όλες γυναίκες ηλικίας 20 ετών, έχουν συλληφθεί σε όλη τη χώρα.

Διαβάστε επίσης:

Η Σλοβενία απαγόρευσε την είσοδο στον Νετανιάχου

Η Ελλάδα εκδίδει ολιγάρχη στη Μολδαβία για την «κλοπή του αιώνα», ίση με το 10% του ΑΕΠ της χώρας του – Ζούσε σε βίλα των νοτίων προαστίων

Αμπάς στον ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας