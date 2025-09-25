Ασφάλεια αυτοκινήτου: Τι καλύπτει η βασική και τι η μικτή

Η βασική ασφάλεια, γνωστή ως αστική ευθύνη προς τρίτους, είναι η ελάχιστη προστασία που πρέπει να έχει κάθε όχημα για να κυκλοφορεί νόμιμα.

Ουσιαστικά σε καλύπτει απέναντι σε τρίτους: αν προκαλέσεις ζημιά σε ξένο αυτοκίνητο ή τραυματισμό σε άλλο πρόσωπο, η ασφαλιστική σου θα καλύψει το κόστος.

Ωστόσο, αυτή η κάλυψη δεν επεκτείνεται στο δικό σου όχημα. Αν είσαι υπεύθυνος σε ένα ατύχημα, η αποκατάσταση της ζημιάς του αυτοκινήτου σου θα γίνει αποκλειστικά με δικά σου έξοδα. Γι’ αυτό, η βασική ασφάλεια θεωρείται μεν οικονομική λύση, αλλά αφήνει τον οδηγό εκτεθειμένο σε αρκετές περιπτώσεις.

Μικτή ασφάλεια: προστασία και επιλογές

Η μικτή, ή αλλιώς full casco, είναι η μορφή ασφάλισης που καλύπτει ζημιές και στο δικό σου όχημα, ακόμα κι αν εσύ ευθύνεσαι.

Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη λύση, αφού σου δίνει τη σιγουριά ότι δεν θα χρειαστεί να καλύψεις μεγάλα ποσά για επισκευές μετά από ένα ατύχημα. Ωστόσο, πέρα από αυτή τη βασική της λειτουργία, η μικτή δεν είναι ίδια σε όλες τις εταιρείες. Σε αρκετές περιπτώσεις προσφέρεται ως ενιαίο πακέτο, που περιλαμβάνει κλοπή, φωτιά, φυσικά φαινόμενα και κακόβουλες ενέργειες. Σε άλλες, όμως, δίνεται πιο ευέλικτα, με τη δυνατότητα να επιλέξεις εσύ ποιες καλύψεις θέλεις να προσθέσεις και ποιες να αφήσεις εκτός, προσαρμόζοντας το τελικό κόστος. Έτσι, μπορείς να έχεις μικτή χωρίς κάλυψη φυσικών φαινομένων ή χωρίς θραύση κρυστάλλων, εφόσον η εταιρεία σου προσφέρει αυτή την επιλογή.

Προσθήκες στη βασική: μια ενδιάμεση λύση

Δεν είναι απαραίτητο να στραφεί κανείς στη μικτή για να εξασφαλίσει κάποιες πρόσθετες παροχές. Οι περισσότερες ασφαλιστικές δίνουν τη δυνατότητα να «χτίσεις» πάνω στη βασική ασφάλεια, προσθέτοντας συγκεκριμένες καλύψεις που σε ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, μπορείς να έχεις ένα οικονομικό συμβόλαιο βασικής ασφάλισης και να προσθέσεις μόνο κάλυψη κλοπής ή φωτιάς, χωρίς να πληρώνεις για μικτή. Αυτός ο συνδυασμός είναι συχνά μια χρυσή τομή για οδηγούς που διαθέτουν όχημα μέσης αξίας και θέλουν να προστατευθούν από συγκεκριμένους κινδύνους χωρίς να εκτινάξουν το κόστος της ασφάλισης.

Τι κρατάμε

Η βασική ασφάλεια είναι υποχρεωτική και καλύπτει μόνο ζημιές προς τρίτους

Η μικτή προσθέτει την κάλυψη ζημιών στο δικό σου όχημα.

Οι πρόσθετες καλύψεις (κλοπή, φωτιά, φυσικά φαινόμενα) δεν περιλαμβάνονται πάντα μέσα στη μικτή

Μπορείς να έχεις βασική ασφάλεια με επιλεγμένες πρόσθετες καλύψεις, χωρίς να πληρώνεις για πλήρη μικτή

Η σωστή επιλογή εξαρτάται από την αξία του οχήματος, το πόσο το χρησιμοποιείς και το budget που διαθέτεις

(Πηγή: autotypos.gr)

