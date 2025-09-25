CrediaBank: Άνοιγμα πρώτου καταστήματος με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ψηφιακή καινοτομία

Η CrediaBank εγκαινίασε το πρώτο της Τραπεζικό Κατάστημα Νέας Εμπειρίας στην οδό Σκουφά 3, στο Κολωνάκι, παρουσιάζοντας στην ελληνική αγορά ένα πρωτοποριακό concept που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Το νέο κατάστημα αποτελεί κομμάτι της στρατηγικής ανανέωσης της Τράπεζας και αποτυπώνει στην πράξη το όραμά της για μια αναβαθμισμένη τραπεζική εμπειρία, προσβάσιμη σε όλους τους πελάτες.

Η CrediaBank δίνει προτεραιότητα στην προσωπική επαφή με τον πελάτη, συνδυάζοντας τεχνολογία και ανθρώπινη προσέγγιση. Οι πελάτες μπορούν να επισκέπτονται το κατάστημα χωρίς ραντεβού, με ταμεία ανοικτά όλη την ημέρα, εξασφαλίζοντας άμεση εξυπηρέτηση σε κάθε συναλλαγή. Ο νέος σχεδιασμός των καταστημάτων επιτρέπει οπτική επαφή μεταξύ προσωπικού και πελατών, ενισχύοντας τη διαδραστική και φιλόξενη εμπειρία.

Τα καταστήματα διαθέτουν χώρους για διαφορετικές ανάγκες, όπως αυτόματες ψηφιακές υπηρεσίες, αίθουσες συναντήσεων για διακριτικές συζητήσεις με συμβούλους, άνετα καθίσματα, χαμηλά διαχωριστικά και ζεστά χρώματα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον φιλόξενο και άνετο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα για όλους, περιλαμβανομένων ατόμων με δυσκολίες όρασης, ακοής, κινητικότητας ή στο φάσμα του αυτισμού, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και ειδικές υποδομές.

Η τεχνολογία ενισχύει την ανθρώπινη εμπειρία εξυπηρέτησης, επιτρέποντας γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές, ενώ το προσωπικό είναι πάντα διαθέσιμο για άμεση υποστήριξη. Παράλληλα, τα νέα καταστήματα έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, προάγοντας τον σεβασμό προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες.

Η εμπειρία των επισκεπτών ενισχύεται με φιλόξενες υπηρεσίες, όπως κεράσματα, καφέ, χώροι αναμονής για παιδιά και κατοικίδια, προκειμένου η παραμονή στο κατάστημα να είναι άνετη και ευχάριστη.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, κυρία Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Η CrediaBank ξεκινά μια νέα περίοδο, όπου η ανθρώπινη επαφή και η εμπιστοσύνη με τον πελάτη βρίσκονται στο επίκεντρο. Το νέο μας κατάστημα στη Σκουφά ενσωματώνει τη φιλοσοφία μας να συνδυάζουμε ψηφιακές εφαρμογές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες με προσωπική εξυπηρέτηση, δίνοντας προτεραιότητα στην άνεση και τις ανάγκες του κάθε πελάτη».

Ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας, κ. Στυλιανός Ηλιάδης, συμπλήρωσε: «Με το νέο concept δημιουργούμε το τραπεζικό «σπίτι» των πελατών μας. Η τεχνολογία και η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση συνδυάζονται με σεβασμό και προσβασιμότητα, φέρνοντας στη ζωή το όραμα της CrediaBank».

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι Υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης, Άδωνις Γεωργιάδης και Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Το κατάστημα της Σκουφά αποτελεί το πρώτο κατάστημα της Αττικής με το νέο concept, ενώ ακολουθούν οι μονάδες της Πανεπιστημίου και του Χαλανδρίου, καθώς και καταστήματα σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη, με στόχο η πλήρης ανακαίνιση των καταστημάτων της CrediaBank να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026. Τα νέα καταστήματα αναδεικνύουν την πελατοκεντρική φιλοσοφία της Τράπεζας και ενισχύουν τη σχέση με τους πελάτες, τοποθετώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο κάθε συναλλαγής.

Διαβάστε επίσης:

Υπουργείο Ανάπτυξης: Πρόστιμo 2,2 εκατ. ευρώ σε Σκλαβενίτη και Lidl για ακρίβεια

Αλαλούμ με το «Εξοικονομώ»: Δικαιούχοι εγκαταλείπουν το πρόγραμμα, κίνδυνος να χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια

Airbnb: Νέο καθεστώς ξανά, τι αλλάζει για ιδιοκτήτες, μισθώσεις και φορολογικές υποχρεώσεις