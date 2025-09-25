Γαλλία: Κατασχέθηκαν σχεδόν 10 τόνοι κοκαΐνης, αξίας περίπου 519 εκατομμυρίων, ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής

Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό κατέσχεσε σχεδόν 10 τόνους κοκαΐνης αξίας περίπου 519 εκατομμυρίων ευρώ από αλιευτικό σκάφος στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής.

Όπως ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα από δύο πολεμικά πλοία, έπειτα από πληροφορία που δόθηκε από αρχές δίωξης ναρκωτικών, θαλάσσιας ασφάλειας και τη βρετανική αστυνομία.

Major drug seizure conducted by French Navy crews off the coast of West Africa:



⚖️ 9.6 metric tons of cocaine seized



➡️ Upheld efforts of the 🇫🇷 Armed Forces to combat trafficking and protect the French population https://t.co/oJDwVBxPKd pic.twitter.com/fKHFnO9ooJ — The 🇫🇷 Joint Staff – Military operations (@FrenchForces) September 25, 2025

Η επιχείρηση εντάσσεται στην αποστολή Corymbe του γαλλικού ναυτικού, η οποία έχει αναπτυχθεί από το 1990 στον Κόλπο της Γουινέας για να διασφαλίζει την ασφάλεια σε μια περιοχή όπου η πειρατεία είναι σχετικά συχνή.

«Συνολικά, 9,6 τόνοι κοκαΐνης με αξία στην αγορά σχεδόν 519 εκατομμυρίων ευρώ κατασχέθηκαν από ένα πλοίο», ανέφερε η περιφέρεια του Ατλαντικού, προσθέτοντας ότι το σκάφος δεν ήταν εγγεγραμμένο σε καμία χώρα.

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, το γαλλικό ναυτικό είχε ήδη κατασχέσει σχεδόν 6 τόνους κοκαΐνης στα ανοικτά της Δυτικής Αφρικής.

Με περισσότερους από 45 τόνους ναρκωτικών να έχουν κατασχεθεί από το γαλλικό ναυτικό, οι κατασχέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί το 2025 έχουν ήδη φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, είχε δηλώσει τότε ο ναύαρχος Νικολά Βοζούρ, αρχηγός του Επιτελείου Ναυτικού.

