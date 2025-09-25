Μισόλογα από Γεραπετρίτη: Υποβαθμίζει το χτύπημα με drones στον στολίσκο για τη Γάζα και λέει θα εγγυηθούμε την ασφαλή πλεύση του… χωρίς πλοία

Η Ελλάδα θα εγγυηθεί την ασφαλή πλεύση των πλοίων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα χωρικά της ύδατα και συμμετέχουν στο διεθνή στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, δήλωσε την Πέμπτη ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι η Αθήνα έχει ενημερώσει το Ισραήλ ότι σε αυτό συμμετέχουν Έλληνες πολίτες, στη σκιά της επίθεσης με drones, τα οποία έριξαν φωτοβολίδες κρότου λάμψης και χημικά στα πλοία του Global Sumud Flotilla τα ξημερώματα της Τετάρτης , νότια της Κρήτης, την οποία ο υπουργός φρόντισε να υποβαθμίσει.

«Υπάρχει ένας μικρός αριθμός πλοίων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα νερά της Κρήτης, και θα εγγυηθούμε την ασφαλή πλεύση τους», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών στο Reuters, σε συνέντευξή του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Έχουμε ήδη ενημερώσει την ισραηλινή κυβέρνηση για τη συμμετοχή Ελλήνων πολιτών σε αυτήν, και θα διασφαλίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά». Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον στολίσκο, κατηγορώντας τους ακτιβιστές για συνέργεια με την ένοπλη οργάνωση Χαμάς.

Η Ιταλία έστειλε πολεμικό πλοίο προς βοήθεια του στολίσκου, αφού τα σκάφη δέχθηκαν επίθεση από 12 drones σε διεθνή ύδατα, 30 ναυτικά μίλια (56 χλμ) νοτίως του ελληνικού νησιού Γαύδος.

Το χτύπημα με drones που δέχτηκε το πλήρωμα της ανθρωπιστικής αποστολής Global Sumud Flottilla με προορισμό τη Γάζα, νότια της Κρήτης, έκανε τις κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Ισπανίας να πάρουν μέτρα προστασίας των πολιτών τους που συμμετέχουν σε αυτήν.

Αντίθετα, ο Γεραπετρίτης είπε ότι η Αθήνα δεν σχεδιάζει, σε αυτή τη φάση, να συμμετάσχει μαζί με ιταλικά και ισπανικά πολεμικά πλοία. Μας λέει πως θα εγγυηθούμε την ασφαλή πλεύση τους στα χωρικά μας ύδατα, γιατί για τον ίδιο μάλλον δεν ήταν αυτονόητο.

Η Ελλάδα πάλι… απέχει από μία τέτοια κίνηση αν και η επίθεση την αφορά άμεσα… και όχι μόνο αυτό. Ο Γεραπετρίτης έσπευσε μάλιστα να υποβαθμίσει το περιστατικό με τα drones, αλλά πρόσθεσε ότι θα υπάρξει πλήρης έρευνα για να διαπιστωθεί τι συνέβη. «Προς το παρόν, φαίνεται ότι η κατάσταση είναι ασφαλής, αλλά βρισκόμαστε σε πλήρη επιφυλακή», ισχυρίστηκε.

Αν η απόφαση της Ισπανίας και του Πέδρο Σάντσεθ να στείλει πολεμικό πλοίο για να προστατέψει τα πληρώματα, ήταν αναμενόμενη λόγω της στάσης του κατά του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης, σίγουρα η αντίστοιχη αντίδραση της Ιταλίας, που στέλνει μάλιστα ένα πολεμικό πλοίο και μια φρεγάτα, ξάφνιασε (ευχάριστα).

Η Μελόνι και η κυβέρνηση γενικότερα, έχει τονίσει πως είναι κατά των επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα. Το χτύπημά τους στα μέλη ανθρωπιστικής βοήθειας, εξόργισε και ακόμη περισσότερο, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό να έχει ταχθεί ήδη υπέρ των κυρώσεων κατά κυβερνητικών στελεχών της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Στην Ελλάδα συνεχίζεται η αμηχανία, καθώς το μόνο που είχε ειπωθεί επισήμως, είναι πως τα πλοιάρια ήταν σε… διεθνή ύδατα κι αυτό από το Λιμενικό. Μάλιστα, ερωτηθείς σχετικά, στη διάρκεια του briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε στο Λιμενικό Σώμα και το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για την επίθεση από drones που δέχθηκε το πρωί της Τετάρτης ο στολίσκος στα νότια της Κρήτης. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ περιορίστηκε να πει ότι «επί της αρχής στηρίζουμε κάθε αποστολή για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας», προσθέτοντας ότι «θα δοθεί απάντηση αρμοδίως εφόσον αποδειχθεί ότι ήταν σε περιοχή δικαιοδοσίας της ελληνικής πολιτείας».

