Γιάννης Αϊβάζης: «Είχα ένα πολύ σπάνιο είδος καρκίνου στο αίμα» (Video)

Για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του στην παιδική του ηλικία όταν σε ηλικία μόλις 6 ετών διαγνώστηκε με σπάνιο είδος καρκίνου στο αίμα μίλησε ο Γιάννης Αϊβάζης.

Καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα στο Πρωινό, ο ηθοποιός έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, κατά την οποία χρειάστηκε να νοσηλευτεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως και να ταξιδέψει στο εξωτερικό, προκειμένου να τα καταφέρει.

«Ήμουν 6 ετών. Είχα ένα πολύ σπάνιο είδος στο αίμα. Πέρασαν οι γονείς μου… Τα θυμάμαι όλα, ήταν μια φάση της ζωής μου, που πραγματικά αν δεν είχα τους γονείς μου να με τρέξουν δεν θα τα είχα καταφέρει. Έμενα και ζούσα μέσα σε νοσοκομείο για πολύ καιρό, μπορεί και χρόνο. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μορφή καρκίνου στην οποία κατέρρεε όλο το νευρολογικό σύστημα. Ήταν σαν να μην υπήρχαν κόκκαλα τότε. Ήμουν σε μια φάση τέτοια. Χρειάστηκε να φύγω στο Λονδίνο κάποια στιγμή, αλλά όλα καλά, τελείωσαν και προχωρήσαμε» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

