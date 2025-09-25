search
25.09.2025 16:29

Τέμπη: Νέα στοιχεία για την εμπλοκή Τριαντόπουλου στο «μπάζωμα» κατέθεσαν οι γονείς του Βάιου Βλάχου – Του αποδίδουν ρόλο συντονιστή

Νέα στοιχεία κατέθεσαν στην αρεοπαγίτη-ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη οι  γονείς του θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών Βάιου Βλάχου, Μαρία και Χρήστος Βλάχος.

Όπως υποστηρίζουν, τα στοιχεία που προσκόμισαν στην ανακρίτρια αφορούν την έρευνα και ειδικά τον εμπλεκόμενο πρώην υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο.

Τα νέα στοιχεία που κατέθεσαν οι δύο γονείς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους καταδεικνύουν ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στις εργασίες που έγιναν, το γνωστό «μπάζωμα» καθώς και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στις ομάδες των εργαζομένων στο χώρο, από τις πρώτες κιόλας ώρες που σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ακόμη, παρέδωσαν στην ανακρίτρια στοιχεία που αντικρούουν προηγούμενες καταθέσεις πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων που ελέγχονται ποινικά στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση του μπαζώματος.

Οι γονείς του Βάιου αποδίδουν στον Χρήστο Τριαντόπουλο ρόλο συντονιστή επικαλούμενοι συγκεκριμένα στοιχεία και ηλεκτρονική αλληλογραφία, ενώ κάνουν λόγο για πλήρη αποδόμηση των ισχυρισμών του πρώην υφυπουργού, ισχυρισμών επί των οποίων είχε βασιστεί το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται και αφού περατωθεί η έρευνα θα κληθούν σε απολογία οι κατηγορούμενοι πριν η δικογραφία διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.

