Το μήνυμα του Τραμπ στην Τουρκία με το… F-35 στο πέτο

Ξεκαθάρισε εξαρχής τις προθέσεις του απέναντι στον Τούρκο ομόλογό του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ένα μικρό… κόσμημα που καρφίτσωσε στο πέτο του σακακιού του.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ εμφανίστηκε να φορά δύο καρφίτσες, μία με την αμερικανική σημαία και μία που έδειχνε ένα F-35.

Και καλά η αμερικανική σημαία, είναι συνηθισμένο αξεσουάρ του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά το F-35;

Προφανώς είχε σαφή συμβολισμό, ο οποίος έγινε ξεκάθαρος στις κοινές τους δηλώσεις, άμα τη αφίξει Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Τραμπ άφησε ορθάνοιχτο το παράθυρο να αρθούν οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία από τις ΗΠΑ όταν αγόρασαν τους S-400 από τη Ρωσία και να αγοράσουν F-35 και F-16.

«Θα γευματίσουμε μαζί. Θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση. Κάνουμε ήδη πολύ εμπόριο με την Τουρκία και θα συνεχίσουμε. Θα κάνουμε επιπλέον εμπόριο. Θέλουν να αγοράσουν F-16, F-35 και άλλα πράγματα, και θα μιλήσουμε μαζί τους γι’ αυτά», σημείωσε με νόημα ο Τραμπ. «Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει να αγοράσει» συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

