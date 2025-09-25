Το μήνυμα του Τραμπ στην Τουρκία με το… F-35 στο πέτο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ξεκαθάρισε εξαρχής τις προθέσεις του απέναντι στον Τούρκο ομόλογό του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ένα μικρό… κόσμημα που καρφίτσωσε στο πέτο του σακακιού του.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ εμφανίστηκε να φορά δύο καρφίτσες, μία με την αμερικανική σημαία και μία που έδειχνε ένα F-35.
Και καλά η αμερικανική σημαία, είναι συνηθισμένο αξεσουάρ του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά το F-35;
Προφανώς είχε σαφή συμβολισμό, ο οποίος έγινε ξεκάθαρος στις κοινές τους δηλώσεις, άμα τη αφίξει Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.
Απαντώντας σε ερώτηση, ο Τραμπ άφησε ορθάνοιχτο το παράθυρο να αρθούν οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία από τις ΗΠΑ όταν αγόρασαν τους S-400 από τη Ρωσία και να αγοράσουν F-35 και F-16.
«Θα γευματίσουμε μαζί. Θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση. Κάνουμε ήδη πολύ εμπόριο με την Τουρκία και θα συνεχίσουμε. Θα κάνουμε επιπλέον εμπόριο. Θέλουν να αγοράσουν F-16, F-35 και άλλα πράγματα, και θα μιλήσουμε μαζί τους γι’ αυτά», σημείωσε με νόημα ο Τραμπ. «Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει να αγοράσει αυτά που θέλει να αγοράσει» συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
