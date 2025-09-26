«Έσκισε» σε τηλεθέαση η σειρά «Να με λες μαμά» στην πρεμιέρα της (25/9)

Πιο ψηλά από προχθές ώθησε τον δείκτη τηλεθέασης η πρεμιέρα της κοινωνικής- δραματικής σειράς «Να με λες μαμά» του Alpha, ξεπερνώντας τις επιδόσεις των πρώτων σε προτιμήσεις εκπομπών των προηγούμενων ημερών, από την περασμένη Κυριακή και έπειτα.

Δεύτερο σε δημοφιλία πρόγραμμα της ημέρας ήταν η απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Γιουνγκ Μπόις- Παναθηναϊκός στο πλαίσιο του Europa League και προσπέρασε ακόμα και την «Γη της ελιάς».

Ανεβασμένες, συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, οι αθλητικές ειδήσεις του Mega, οι οποίες κατάφεραν να περάσουν στην τέταρτη θέση του Top 10 της Nielsen και… στο καπάκι, ξεχώρισε το κεντρικό δελτίο του σταθμού.

Κύριο χαρακτηριστικό της προηγούμενης ημέρας το πλασάρισμα δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο, ανάμεσα τους και το μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ.

