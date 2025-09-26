Οι πόλοι στο ΠΑΣΟΚ, η αιχμή Γερουλάνου, η πρόταση Δούκα και οι απαντήσεις Ανδρουλάκη

«Το αίτημα πολιτικής αλλαγής είναι ισχυρό. Και όσο περνούν οι μήνες θα γίνεται ακόμα πιο ισχυρό. Πολιτική αλλαγή σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης λίγες ημέρες ύστερα από το κλείσιμο της φουρνιάς των δημοσκοπήσεων μετά τη ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει στόχο την αύξηση των ποσοστών του κόμματός του τους επόμενους μήνες προκειμένου να προβληθεί ως η ισχυρή δύναμη ενός αντικυβερνητικού μετώπου.

Όπλο για τον ίδιο αποτελεί το πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη. Για να εξηγηθούν οι θέσεις του και να φτάσουν στους πολίτες οργανώθηκαν περιοδείες σε όλη την Ελλάδα αμέσως μετά τη ΔΕΘ, που θύμισαν προεκλογικούς ρυθμούς, και συνεντεύξεις Τύπου που συνοδεύτηκαν από πολλαπλές παρεμβάσεις του ίδιου στη Βουλή αλλά και στα ΜΜΕ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε για την παρουσίαση της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος από τη Μιλένα Αποστολάκη και τον γραμματέα του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους Δημήτρη Σπυράκο.

Η κριτική Γερουλάνου – Δούκα

Στο πλαίσιο των περιοδειών κορυφαίων στελεχών του κόμματος ανά την Ελλάδα αναδεικνύονται και οι εσωκομματικοί πόλοι. Ο Παύλος Γερουλάνος σε κομματική εκδήλωση στην Αριδαία δήλωσε: «Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές».

Είπε έτσι, εμμέσως πλην σαφώς, ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να ανεβάσει γρήγορα τα ποσοστά του πριν ο χώρος της αντιπολίτευσης αποκτήσει και άλλα κόμματα που διεκδικούν την κυριαρχία στο αντικυβερνητικό μέτωπο στο οποίο έχει στόχο να πρωτοστατήσει το ΠΑΣΟΚ. Άφησε επίσης σαφείς αιχμές για τη λειτουργία των κομματικών οργάνων.

Την ίδια ώρα ο Χάρης Δούκας έθετε ως προτεραιότητα για το επικείμενο συνέδριο του κόμματος να υπάρξει δεσμευτική απόφαση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη Ν.Δ.

Λιτές και σαφείς απαντήσεις

Ο Ανδρουλάκης φρόντισε να δώσει απαντήσεις στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος και στον δήμαρχο Αθηναίων χωρίς να ανεβάσει τους τόνους:

1. «Η απόφαση ότι είναι μονόδρομος η νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία έχει απαντηθεί» σημείωσε εστιάζοντας στον Γερουλάνο και κάνοντας σαφές ότι με τον στόχο αυτόν είναι αυτονόητη προϋπόθεση η αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Ενώ ως απάντηση για τη λειτουργία των οργάνων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι αυτά έχουν αντικατασταθεί από την ΚΟΕΣ που θα οδηγήσει το κόμμα στο συνέδριο, πατάει το γκάζι ώστε να γίνει το συντομότερο δυνατόν η κορυφαία κομματική διαδικασία, ιδανικά μέχρι το τέλος του έτους.

2. Με τη φράση «σε καμία περίπτωση με τη Ν.Δ.», την οποία χρησιμοποίησε στη συνέντευξή του στο Action 24, απάντησε στην προτροπή του Δούκα να ξεκαθαριστεί στο συνέδριο του κόμματος ότι δεν θα υπάρξει υπό καμία προϋπόθεση συνεργασία με τη Ν.Δ.

Συνέδριο μέχρι το τέλος του έτους

Με αυτά τα δεδομένα το συνέδριο του κόμματος δρομολογείται για το τέλος του έτους. Σε σχετική σύσκεψη που είχε γίνει μέσα στο καλοκαίρι κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ έβαζαν τον χρονικό ορίζοντα στα μέσα Δεκεμβρίου. Η εκλογή των συνέδρων με βάση αυτόν τον σχεδιασμό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Ο αριθμός των συνέδρων αναμένεται να φτάσει τους 3.000 με 4.000.

Ο Ανδρουλάκης τυπικά έχει το περιθώριο να πραγματοποιήσει το συνέδριο ακόμα και τον Μάιο του 2026 δεδομένου ότι το καταστατικό ορίζει τη διαδικασία ανά τέσσερα χρόνια και το τελευταίο έγινε τον Μάιο του 2022. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όμως θέλει να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες ώστε το κόμμα του να μπει το συντομότερο δυνατόν σε προεκλογικούς ρυθμούς, χωρίς αποπροσανατολισμό των στελεχών από τον βασικό στόχο.

Τα σενάρια επιταχύνουν τις εξελίξεις

Η κινητικότητα αυτή δεν εκδηλώνεται τόσο έντονα σε τυχαίο πολιτικό χρόνο. Στη Χαριλάου Τρικούπη παρακολουθούν τα σενάρια που αφορούν τη δημιουργία ακόμα και τριών νέων κομμάτων μέχρι το τέλος του έτους. Προφανώς ασχολούνται περισσότερο με την επικείμενη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θέλει να παίξει στην ίδια δεξαμενή με αυτήν του ΠΑΣΟΚ. Εκτιμούν ωστόσο ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει αέρα στα πανιά του και δεν απειλεί να πάρει υποστηρικτές του Κινήματος, αλλά να κόψει ενδεχόμενες εισροές αριστερών ψηφοφόρων προς αυτό.

Ένα κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά θεωρείται απειλή για τη Ν.Δ. και τα κόμματα στα δεξιά της. Ενώ για όσα ακούγονται αναφορικά με τη δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν σχολιάζουν δημοσίως, ωστόσο εκτιμούν ότι δεν αφορούν τόσο το δικό τους ακροατήριο.

Σε προεκλογικούς ρυθμούς

Το πρόγραμμα του Ανδρουλάκη αυτήν την εβδομάδα είχε ομιλία στη Βουλή, δύο τηλεοπτικές συνεντεύξεις, τροπολογία για servicers, ελβετικό φράγκο και funds μαζί με περιοδείες. Οι υψηλοί ρυθμοί θα συνεχιστούν για το ΠΑΣΟΚ με διπλό στόχο:

● την ενδυνάμωσή του έναντι της κυβέρνησης, που βλέπει το ακροατήριό της να μειώνεται αλλά να μην αποκτά απειλητικό αντίπαλο

● και το κλείσιμο του χώρου σε όσες δυνάμεις φιλοδοξούν να κυριαρχήσουν στην αντιπολίτευση.

Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν θεωρούν ότι η κοινοβουλευτική συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, που βρίσκεται στα σκαριά, θα ανακατέψει την τράπουλα.

