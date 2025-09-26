Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχι με περιπολικά της αστυνομίας οι ακούσιες νοσηλείας με εισαγγελική εντολή

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ θα γίνεται η μεταφορά ασθενών για τις ακούσιες νοσηλείες με εισαγγελική εντολή, στις ψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η διάταξη αυτή έρχεται να καλύψει ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας που ζητούσαν πολλά χρόνια τώρα, την αποσύνδεση της διαδικασίας από την αστυνομική παρουσία.

Αναλυτικά στο άρθρο 101 του νομοσχεδίου προβλέπεται η μεταφορά να γίνεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και όχι με περιπολικό, όπως συμβαίνει σήμερα.

Στη σχετική διάταξη αναφέρονται τα εξής:

«Στην περίπτωση που τη διαδικασία κινεί αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας ή που στην αίτηση αναφέρεται ότι ήταν ανέφικτη η εξέταση του ασθενή, λόγω άρνησής του να εξετασθεί, ο εισαγγελέας πρωτοδικών δικαιούται να διατάξει τη μεταφορά του ασθενή για εξέταση και σύνταξη των γνωματεύσεων, σε δημόσια ψυχιατρική κλινική.

Η μεταφορά του διενεργείται από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν το σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ασθενή, η δε παραμονή του ασθενή εκεί για τις αναγκαίες εξετάσεις δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 48 ώρες».

Επισης με το άρθρο 83 του νομοσχεδίου, περιγράφεται η δυνατότητα προστασίας των δικαιωμάτων του ασθενή.

Επιπλέον προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές.

Έργο της επιτροπής αυτής είναι, μεταξύ άλλων, να ελέγχει το δικαίωμα για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και των συνεργαζόμενων και εποπτευόμενων φορέων αυτού.

Μπορεί, επίσης, να ελέγξει το δικαίωμα για εξειδικευμένη ατομική θεραπεία, καθώς επίσης και το δικαίωμα του ασθενούς να αμφισβητεί στο δικαστήριο την ακούσια νοσηλεία.

Επιπροσθέτως ο ασθενής έχει δικαίωμα να συνομιλεί κατ’ ιδίαν με δικηγόρο, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα των αρχείων που τον αφορούν, να προστατεύει την περιουσία του και το δικαίωμα της κοινωνικής του επανένταξης.

Η επιτροπή λαμβάνει παράπονα, αναφορές ή καταγγελίες από κάθε πολίτη, οργάνωση, φορέα ή οποιαδήποτε Επιτροπή ή Αρχή.

Ακόμη πραγματοποιεί, αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελία, έκτακτες επισκέψεις σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ενημερώνει τους πολίτες για τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών.

Σημειωνεται ότι η επιστημονική κοινότητα επικροτεί την επιλογή του υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή, η οποία ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και προάγει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ασθενών.

Πρόκειται για ένα βήμα προς μια πιο ανθρώπινη και δίκαιη προσέγγιση στην ψυχιατρική φροντίδα, με επίκεντρο τον ασθενή και την αξιοπρέπειά του.

