Μητσοτάκης στο Bloomberg: Στόχος να αυξηθούν οι μισθοί, να υπάρξει σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς – Προτεραιότητα η Άμυνα για την ΕΕ

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, παραχώρησε συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και στον John Micklethwait, αρχισυντάκτη του Bloomberg News.

«Έχουμε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και είναι πολύ πιθανό να έχουμε πλεονέσμα και φέτος. Αυτό είναι το θεμέλιο της οικονομικής μας πολιτικής. Έχουμε περάσει δια πυρός και σιδήρου και δεν είμαστε διατεθειμένοι να περάσουμε τα ίδια. Η οικονομία αναπτύσσεται, δημιουργεί θέσεις εργασίας».

Πρόσθεσε ότι «στόχος είναι να αυξηθούν οι μισθοί, να υπάρχει η σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς μισθούς, αλλά και να αυξηθεί το διάθεσιμο εισόδημα».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «η ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει 500.000 θέσεις εργασίες από τότε που ανέλαβε το αξίωμα».

«Θέλω και ο μέσος Έλληνας να αισθανθεί τα οφέλη από την ανάπτυξη και μάλιστα από την 1η Ιανουαρίου οι Έλληνες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα», ξεκαθάρισε.

«Αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και πιστεύω ότι την επόμενη χρονιά θα είμαστε σε θέση να μιλάμε για μια θετική απόδοση, οπότε εγώ λέω στους συμπολίτες μου ότι οι καλύτερες ημέρες είναι μπροστά μας» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις για να βάζουν τα οικονομικά τους σε τάξη. Όταν το κάνουν αυτό, μπορούν να μπουν σε αυτόν τον κύκλο που αναπτύσσει την οικονομία, μειώνει τους φόρους και ενισχύει τα εισοδήματα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά περάσαμε μια δύσκολη περίοδο. Υλοποιήθηκαν πολύ επίπονες μεταρρυθμίσεις».

Δήλωσε, μάλιστα, ότι «η Άμυνα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την ΕΕ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ελπίζει «να σταθεροποιθεί η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία». «Είναι πολύ σημαντικό ο πυρήνας της Ευρώπης, Γαλλία και Γερμανία, να τα πηγαίνουν καλά». Σχετικά με τον τουρισμό στη χώρα διαβεβαίωσε ότι «θα πάει πάρα πολύ καλά».

«Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η ουσία είναι ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον. Στόχος είναι να εγγυηθούμε τη συλλογική ανάπτυξη. Μέσα από την έκθεση του Ντράγκι, βλέπουμε ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος σε όλα τα μέτωπα της Ευρώπης». Συμπλήρωσε ότι «πρέπει να βάλουμε μπροστά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα».

Αναφορικά με τις επόμενες εκλογές, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει δύο φορές την αυτοδυναμία και θα επιχειρήσει να το πετύχει και την επόμενη φορά. «Πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας ωστόσο πως αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός στην κάλπη.

Αργότερα, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.

Τέλος, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στην 80ή Σύνοδο της ΓΣ του ΟΗΕ με σημείο αναφοράς τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

