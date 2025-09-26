Νέο γκάζι Γερουλάνου για αλλαγές στη στρατηγική και στα όργανα αν δεν ανέβουν τα ποσοστά- Φρένο από την Διαμαντοπούλου

«Το ότι έρχομαι σε αυτό το στούντιο μετά από μια ΔΕΘ όπου το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το σύνολο μιας κυβερνητικής πρότασης και αντί να κουβεντιάζουμε αυτά, κουβεντιάζουμε αυτά που μου θέτετε, δείχνει ότι κάποιες δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας μέσω της συνέντευξης του στο Open στα εσωκομματικά πυρά και τις συστάσεις που δέχθηκε από Γερουλάνο, Δούκα και Διαμαντοπούλου.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να κάνει την ρελάνς δίνοντας τα δικά του μηνύματα, χωρίς να ανεβάσει τους τόνους για να αποφευχθεί νέα εσωστρέφεια. Στελέχη της ηγετικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν την ίδια ώρα ότι οι εκλογές έγιναν πριν λίγο καιρό με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παίρνει ξανά νωπή εντολή από την βάση του κόμματος, γεγονός που πρέπει να γίνει σεβαστό από όσους δημιουργούν κλίμα στο κόμμα.

Στόχος παραμένει για την Χαριλάου Τρικούπη ο συντονισμός του κόμματος απέναντι στη ΝΔ και η προώθηση του προγράμματος της ΔΕΘ από όλα τα στελέχη, προσπάθεια που την βδομάδα αυτή εκτιμούν ότι αδίκως επισκιάστηκε από τις δηλώσεις των πρώην συνυποψήφιων του Νίκου Ανδρουλάκη για την ηγεσία.

Η Άννα Διαμαντοπούλο πάτησε το φρένο κάνοντας νέες δηλώσεις στα «Παραπολιτικά 90.1» λέγοντας «όπως όλοι οι Έλληνες και εγώ σέβομαι βαθιά και τον πόνο της Καρυστιανού και τον αγώνα που δίνει για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη». Εξήγησε ότι εννοούσε πως το ΠΑΣΟΚ ως κοινοβουλευτικό κόμμα, έχει ένα θεσμικό ρόλο για μαχητική αντιπολίτευση έχοντας ως στόχο την διακυβέρνηση και όχι να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας.

Από την πλευρά του ο Παύλος Γερουλάνος εχθές το βράδυ στο Action 24 δεν έδειξε να βάζει νερό στο κρασί του. Τόνισε ότι αν η πορεία του κόμματος δεν συνοδευτεί από άνοδο στα ποσοστά, τότε θα πρέπει να αλλάξει η στρατηγική. Σημείωσε μάλιστα ότι μετά από ένα ουσιαστικό συνέδριο μπορεί να υπάρξουν αλλαγές και προσώπων στα κορυφαία όργανα του κόμματος, χωρίς ωστόσο να θέτει ζήτημα αμφισβήτησης της ηγεσίας. Δήλωσε ότι δεν μπορεί να σιωπά κανένα στέλεχος που έχει απόψεις και αγωνίες, σημειώνοντας ότι αυτό δεν συνιστά αμφισβήτηση του αρχηγού. Ειδικά για την αναφορά του στη βελόνα των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ που πρέπει να κινηθεί τους επόμενους δύο μήνες για να μην έρθουν τα δύσκολα υπογράμμισε ότι η “γραμμή” που θέλει τον χρόνο να είναι λίγος και κρίσιμος για το ΠΑΣΟΚ έχει εκφραστεί και από τον Νίκο Ανδρουλάκη ενώ την ενστερνίζονται και πολλά άλλα στελέχη του κόμματος, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Πάρι Κουκουλόπουλο. Μάλιστα για την αναφορά του στο χρόνο έβαλε και την παράμετρο της ενδεχόμενης δημιουργίας νέων κομμάτων όπως αυτό του Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας την ανησυχία του ότι θα τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας κάνοντας πιο δύσκολο για το ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει το πρόγραμμα του.

Με αυτά τα δεδομένα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που δρομολογείται για τα τέλη Δεκεμβρίου θα υπάρξει ένα νέο ξεκαθάρισμα ισορροπιών. Αν το ΠΑΣΟΚ έχει ανεβάσει τα ποσοστά του μέχρι τότε ο Νίκος Ανδρουλάκης θα οδεύσει δυναμικά μέχρι τις εκλογές, αν όχι όπως όλα δείχνουν θα υπάρξουν πιέσεις για αλλαγές στη στρατηγική και σε κομβικούς ρόλους στο κόμμα.

