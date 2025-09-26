search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 11:38
26.09.2025 09:30

Στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κωπηλασίας ο Στέφανος Ντούσκος

26.09.2025 09:30
ntouskos

Στον τελικό του σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας, το οποίο διεξάγεται στην Σανγκάη, προκρίθηκε το πρωί της Παρασκευής (26/9) ο Στέφανος Ντούσκος.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έδειξε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, κατακτώντας την τρίτη θέση στην 1η ημιτελική σειρά με χρόνο 6:53.62.

Η πρόκρισή του κρίθηκε στα τελευταία μέτρα, όπου με δυνατό φίνις εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό.

Τις πρώτες δύο θέσεις κατέλαβαν οι Ζάιντλερ από τη Γερμανία και Φαν Ντορπ από την Ολλανδία.

Βασίλης Σπανούλης: Θα συνεχίσει στο τιμόνι της Εθνικής; – Το «εμπόδιο», η κοινή γραμμή με την ΕΟΚ και οι αινιγματικές δηλώσεις

Europa League, Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Ο Ζαρουρί με χατ τρικ έβαλε τους Πράσινους με το δεξί στην πρεμιέρα της League Phase

Ποδηλασία: Πανελλήνιες Ημέρες Νεολαίας 2025 στον Άγιο Ανδρέα

