Ποδηλασία: Πανελλήνιες Ημέρες Νεολαίας 2025 στον Άγιο Ανδρέα

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, σε συνδιοργάνωση με τον ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ. και τον Δήμο Αθηναίων, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία τις Πανελλήνιες Ημέρες Νεολαίας 2025. Στη διοργάνωση , που έγινε 20 με 21 Σεπτεμβρίου στις Παιδικές Εξοχές Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Ν. Μάκρης, συμμετείχαν περίπου 130 αθλητές από 24 σωματεία όλης της χώρας.

Οι μικροί ποδηλάτες αγωνίστηκαν με πάθος σε τρία απαιτητικά αγωνίσματα: Δεξιοτεχνία, XCE Eliminator και XCC Short Track. Ο καιρός ήταν ηλιολουστός με καλές θερμοκρασίες, ωστόσο ο δυνατός άνεμος δυσκόλεψε τις προσπάθειες τόσο των αθλητών όσο και των διοργανωτών.

Αποτελέσματα – Τρεις πρώτοι ανά κατηγορία

Δεξιοτεχνία

• Σούπερ Μίνι Κορίτσια: 1. Άννα Φακούλα (Ροδήλιος) – 2. Ναταλία Κοκολάκη (Οδυσσέας) – 3. Ζωή Ταμπούρλου (Κρόνος Νίκαιας)

• Σούπερ Μίνι Αγόρια: 1. Νικόλαος Καπνούλας (Μαχητές Θεσ/νίκης) – 2. Εμμανουήλ Πετράς (Ροδήλιος) – 3. Δημήτριος Ψαρράς (Οδυσσέας)

• Μίνι Μικρά Αγόρια: 1. Μιχαήλ Άγγελος Χριστοδούλου (Ακαδημία Κω) – 2. Βίκτωρας Ηλιάδης (ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ) – 3. Νέστωρ Πουλάκης (Ο Ποδηλάτης Θεσ/νίκης)

• Μίνι Μικρά Κορίτσια: 1. Έλενα Νίκη Σταυράκη (Ακαδημία Κω) – 2. Ελένη–Δήμητρα Λιουλιού (Βέλος) – 3. Ζωή Φωτάκη (Άτλας Ρεθύμνου)

• Μίνι Μεγάλα Αγόρια: 1. Αλέξανδρος Παπακωνσταντής (Κύδων) – 2. Βασίλειος Καπνούλας (Μαχητές Θεσ/νίκης) – 3. Γεώργιος Παπαγιαννάκης (Άθλος)

• Μίνι Μεγάλα Κορίτσια: 1. Έλενα Νίκη Σταυράκη (Ακαδημία Κω) – 2. Ελένη–Δήμητρα Λιουλιού (Βέλος) – 3. Ζωή Φωτάκη (Άτλας Ρεθύμνου)

XCE Eliminator

• Σούπερ Μίνι Αγόρια: 1. Νικόλαος Καπνούλας – 2. Έκτορας Νικολόπουλος – 3. Δημήτριος Μάτσας

• Σούπερ Μίνι Κορίτσια: 1. Άννα Φακούλα – 2. Ζωή Ταμπούρλου – 3. Ναταλία Κοκολάκη

• Μίνι Μικρά Αγόρια: 1. Μιχαήλ Άγγελος Χριστοδούλου – 2. Αντώνιος–Ιωάννης Κούκας – 3. Βίκτωρας Ηλιάδης

• Μίνι Μικρά Κορίτσια: 1. Ergisa Gjona – 2. Αγγελική Θεοφίλου – 3. Έλενα Νίκη Σταυράκη

• Μίνι Μεγάλα Αγόρια: 1. Αλέξανδρος Παπακωνσταντής – 2. Δημήτριος Σφριντζέρης – 3. Φίλιππος Μακρυγιάννης

• Μίνι Μεγάλα Κορίτσια: 1. Ergisa Gjona – 2. Αγγελική Θεοφίλου – 3. Έλενα Νίκη Σταυράκη

XCC Short Track

• Σούπερ Μίνι Αγόρια: 1. Νικόλαος Καπνούλας – 2. Δημήτριος Μάτσας – 3. Δημήτριος Ψαρράς

• Σούπερ Μίνι Κορίτσια: 1. Άννα Φακούλα – 2. Ναταλία Κοκολάκη – 3. Ζωή Ταμπούρλου

• Μίνι Μικρά Αγόρια: 1. Μιχαήλ Άγγελος Χριστοδούλου – 2. Βίκτωρας Ηλιάδης – 3. Γεώργιος Φραγκιαδάκης

• Μίνι Μικρά Κορίτσια: 1. Ergisa Gjona – 2. Έλενα Νίκη Σταυράκη – 3. Ζωή Φωτάκη

• Μίνι Μεγάλα Αγόρια: 1. Φίλιππος Μακρυγιάννης – 2. Δημήτριος Σφριντζέρης – 3. Αλέξανδρος Παπακωνσταντής

• Μίνι Μεγάλα Κορίτσια: 1. Ergisa Gjona – 2. Έλενα Νίκη Σταυράκη – 3. Ζωή Φωτάκη

Ομαδική Κατάταξη

1. ΣΥ.Φ.Α.ΓΕ – κυρίαρχος με μεγάλη διαφορά χάρη στη μαζική και δυνατή παρουσία του.

2. Ακαδημία Κω – με ποιοτικές συμμετοχές και δυναμική παρουσία σε όλες τις κατηγορίες.

3. Π.Ο. Ροδήλιος – συνεχίζει την παράδοση με ταλαντούχους αθλητές.

Παράλληλες Δράσεις

Το Σάββατο το βράδυ προβλήθηκαν τα highlights των αγώνων, ενώ ακολούθησε ομιλία από αθλητικό ψυχολόγο, με θέμα τη σωστή ψυχολογική προετοιμασία και τη διαχείριση άγχους για νεαρούς αθλητές.

Ζωντανή Κάλυψη

Για πρώτη φορά, οι αγώνες μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω Sport AD live streaming, δίνοντας τη δυνατότητα σε φίλους, γονείς και φιλάθλους σε όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο την προσπάθεια των παιδιών.

Χορηγοί & Υποστηρικτές

Χορηγοί: Bike Expert, Quality Printing Solutions A.E., Βαμβάκας

Χορηγοί Επικοινωνίας: Ionian TV, B&N Cycling

Οι Πανελλήνιες Ημέρες Νεολαίας 2025 απέδειξαν ότι η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο ταλέντο και μέλλον στην ποδηλασία. Με υψηλό επίπεδο συμμετοχών, σπουδαία ατομικά αποτελέσματα, δυνατή ομαδική παρουσία και παράλληλες δράσεις, το μέλλον της ελληνικής ποδηλασίας προδιαγράφεται λαμπρό.

